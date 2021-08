Hervé Ahoton, le klébé, activement recherché

Le dossier de fausses attestations délivrées à la douane d’Hillacondji continue de livrer de nouveaux détails croustillants. Si aux dernières nouvelles, douaniers et transporteurs interpellés à la Brigarde économique et financière (Bef), s’accusent dans la disparition des 361 millions de francs Cfa, un acteur nouveau est apparu dans le dossier. Il s’agit du « klébé » du nom d’Hervé Ahoton. Il est au centre du réseau, en fait le maillon autour duquel tout tourne. Selon les recoupements, sa version est attendue, puisqu’il est le seul à même aujourd’hui de dire qui et qui ont perçu les sous volatilisé. Or, jusqu’à l’heure où, nous bouclons, le sieur Hervé Ahoton est porté disparu. Par ailleurs, de nouvelles têtes tombent dans le cadre de l’enquête en cours, le Cba Mohamadou Soumanou de la douane de Hillacondji placé en garde à vue.

26 août 2021 par