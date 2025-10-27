Hertz renforce son engagement pour une mobilité durable

La société Hertz, leader mondial de la location de voiture, a célébré ses 10 ans d’existence au Bénin. Un dîner de gala a été organisé dans ce cadre dans la soirée du samedi 25 octobre 2025, à Sofitel Cotonou Marina & SPA.

Déjà une décennie que Hertz mène ses activités au Bénin. L’évènement a été célébré, lors d’un dîner de gala dans la soirée du samedi 25 octobre 2025, avec les clients de la société, à Sofitel Cotonou.

Le directeur général de Hertz Bénin, Olivier SOKPOH, a rappelé à cette occasion, la plus forte conviction de la société au début de ses activités au Bénin ; laquelle relève du fait que le pays dispose d’un « potentiel immense, un avenir tourné vers la mobilité, le service et la qualité ».

Observant le chemin parcouru 10 ans après, il a exprimé sa fierté. « Fier de nos équipes, fier de nos clients, et fier de ce que nous avons construit ensemble », s’est réjoui le directeur général, avant d’exprimer ses remerciements aux clients qui, au fil du temps, ont choisi Hertz pour leurs déplacements. « Votre fidélité est notre plus belle récompense. Vous êtes la raison pour laquelle nous nous réinventons sans cesse, pour offrir un service toujours plus fiable, plus moderne et plus proche de vos attentes », a-t-il confié.

Après ces 10 premières années, l’avenir dira Olivier SOKPOH, s’annonce encore plus prometteur au Bénin ; un pays dynamique, attractif et en plein essor, a-t-il salué réitérant la détermination de Hertz à participer à la croissance en renforçant son offre de services, en innovant avec des solutions de mobilité, et en contribuant à la professionnalisation du secteur.

Le directeur général n’a pas manqué d’annoncer le nouveau partenariat stratégique avec la franchise Speedy, spécialiste de l’entretien automobile. Ce partenariat d’après ses explications, représente bien plus qu’une simple synergie commerciale. « C’est une vision commune du service client, de la qualité et de la durabilité », a-t-il souligné avant d’évoquer la synergie d’action entre Hertz et Speedy pour œuvrer à construire « un écosystème automobile intégré au service des particuliers comme des entreprises ». L’objectif poursuivi étant de « simplifier la mobilité au Bénin ».

Les 10 prochaines années, annonce Olivier SOKPOH, seront celles de l’innovation, de la digitalisation et du développement durable ; trois piliers essentiels destinés à faire du Bénin un modèle en Afrique de l’Ouest, et pour lequel Hertz entend prendre « toute sa part ».

Grégory VANDERBROUCKE, directeur de l’infrastructure et du réseau de Hertz France, représentant de Hertz International, a salué les efforts consentis par Olivier SOKPOH pour faire briller la marque Hertz au Bénin. L’effort conjugué des équipes très dynamiques et très engagés à sa disposition, permettra de faire de la marque Hertz d’ici les 10 et 20 prochaines années, le leader de la mobilité au Bénin, un pays en pleine transformation et qui d’après lui, ne cesse de surprendre et d’innover.

A propos de Hertz Bénin

Créé en 2015 dans la volonté d’offrir des solutions de mobilité adaptées aux besoins croissants des entreprises et des particuliers, Hertz a su s’imposer comme « un acteur incontournable dans le secteur de la location automobile ». En une décennie, l’entreprise a su allier qualité de service, innovation et engagement envers les clients. Fait notoire que nombre de clients ont salué lors de la cérémonie commémorant les 10 ans de création.

Avec trois véhicules au démarrage, l’entreprise compte désormais sur sa flotte, plus de 300 véhicules récents et adaptés à tous les besoins. Ce qui témoigne d’un engagement constant envers l’excellence et l’innovation.

De grands défis pour l’avenir

En dépit des succès engrangés en une décennie, des défis restent à relever. Selon le directeur général, il s’agit de relever les défaillances et les failles existantes sur le marché afin de proposer des innovations dans le secteur. « Nous souhaitons innover dans la façon même de travailler, notamment dans la location des voitures, et envisager des services adaptés aux usagers de l’automobile. Posséder un véhicule ne doit plus être une contrainte, mais un outil de mobilité. Cela doit être en adéquation avec les capacités de chacun. Nous sommes conscients des obligations d’entretien d’un véhicule, mais nous voulons que cela soit simple et accessible », a laissé entendre Olivier SOKPOH. Les défis pour l’avenir a-t-il poursuivi, consistent également à apporter une nouvelle vision des métiers de l’automobile pour le marché béninois. « Nous visons même avoir un impact sur la sous-région. C’est une vision ambitieuse mais nécessaire dans le contexte actuel. Nous pensons que le moment est venu, et en capitalisant sur notre expérience, nous pouvons apporter un plus au marché », a confié le DG de Hertz Bénin.

Quelques images de la fête

F. A. A.

27 octobre 2025 par ,