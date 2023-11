Hermann Orou TAKOU lance les travaux de la phase technique de la 9e édition

Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Hermann Orou TAKOU a procédé mercredi 08 novembre 2023, au lancement officiel des travaux de la phase technique de la 9e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). C’était en présence de Yaovi BATCHASSI, représentant résident de l’UEMOA au Bénin, du directeur général adjoint de l’économie, du directeur de l’intégration économique et régional, du directeur de la fiscalité, chef d’équipe de la Commission de l’UEMOA, des représentants de structures en charge de la coordination de suivi de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au Bénin, des représentants de ministères sectoriels, et plusieurs autres participants.

Les travaux de la phase technique de la 9e revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA ont été ouverts mercredi 08 novembre 2023 à Cotonou. Et ce, conformément à la décision prise par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement au cours d’une session tenue le 08 juillet 2023 en Guinée-Bissau.

Selon le représentant résident de l’UEMOA au Bénin, il sera question au cours des assises, d’échanger sur la base de la grille de pondération retenue de commun accord au cours de l’atelier régional préparatoire de la revue édition 2023 qui s’est tenue à Cotonou du 19 au 23 juin 2023, afin de ressortir les performances réalisées par le Bénin dans la mise en œuvre réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA. « Le présent exercice de revue annuelle capitalisera également sur les conclusions de l’atelier national d’auto-évaluation tenue également à Cotonou du 17 au 19 mai 2023 sur les réformes communautaires, ainsi que celles de la revue de portefeuille des programmes et projets communautaires tenue les 18 et 19 octobre 2023 à Grand-Popo », a ajouté Yaovi BATCHASSI. Observant les expériences des participants dans la réalisation de cette activité, et de la qualité des représentants des structures nationales, il dit être convaincu et persuadé que « les objectifs seront pleinement atteints ». « La Commission de l’UEMOA sait compter sur vous, sur votre engagement à relever le défi qui est celui de fournir aux équipes, aux experts de la commission, toutes les informations nécessaires entrant dans l’évaluation des actes et projets communautaires », a indiqué le représentant résident de l’UEMOA.

La réforme de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA a été instituée par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA à travers l’acte additionnel N°5-2013 du 24 octobre 2013. Depuis l’heure elle a constitué une initiative d’impulsion du processus de l’intégration régionale. Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, après l’avoir rappelé, a réitéré la « grande importance » que le gouvernement du Bénin accorde aux travaux qui, d’après lui, permet de mesurer l’atteinte des objectifs communautaires. Cette revue selon Hermann Orou TAKOU, servira de cadre pour évaluer le Bénin dans la prise en compte des réformes, programmes et projets de l’UEMOA ainsi que la célérité de leur mise en œuvre. « L’exercice permettra à l’équipe technique de la commission de l’UEMOA, aux experts et points focaux, de faire non seulement le point de la mise en œuvre des actes communautaires, mais aussi d’apprécier l’état d’avancement des projets et programmes de l’UEMOA inscrits dans le portefeuille des différents secteurs », a-t-il expliqué.

Avant de procéder au lancement officiel des travaux, le directeur de cabinet du ministère des finances a invité les participants à fournir toutes les preuves de la mise en œuvre des actes communautaires afin que les résultats de l’évaluation reflètent d’une part, le niveau réel des efforts consentis, et d’autre part, une amélioration significative du score du Bénin par rapport aux évaluations antérieures.

F. A. A.

8 novembre 2023 par