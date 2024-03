Hausse des prix en février 2024 au Bénin

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de février 2024 a enregistré une hausse pour ressortir à 112,1 contre 110,5 par rapport au mois précédent. Cette hausse est imputable à l’augmentation des prix de certains produits.

Le niveau général des prix à la consommation au Bénin en février 2024 est en hausse. Selon le bulletin mensuel de l’INStaD, l’indice est ressorti à 112,1 % contre 110,5 en janvier. Cet accroissement a été enregistré en raison de l’augmentation des prix des biens de la fonction « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+3,1%). Les principaux groupes de biens dont les prix ont contribué à cette augmentation sont : « Céréales non transformées » (+9,1%), en lien avec la hausse saisonnière des prix du maïs en grain et du sorgho ; « Sel et condiments » (+4,5%), en raison de la rareté saisonnière du piment frais.

Le bulletin mensuel de l’INStaD informe aussi que « l’évolution observée sur le mois a été modérée essentiellement par la baisse des prix de certains groupe de produits ». Il s’agit des « Légumes frais en fruits ou racine » (-5,2%), à cause de la disponibilité de l’oignon frais dont l’offre s’est améliorée sur les marchés ; des « Huiles » (-4,3%), liée à la baisse du prix de l’huile de palme en raison de la saison des noix de palme ».

« Le taux d’inflation au niveau national au titre du mois de février 2024, suivant la définition adoptée dans l’espace UEMOA, est ressorti à +2,0% contre +2,5% un mois plus tôt, soit un recul de 0,5 point de pourcentage », informe le bulletin mensuel.

A.A.A

20 mars 2024