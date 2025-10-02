jeudi, 2 octobre 2025 -

Transport aérien international

Hausse de 4,6 % du trafic de passagers en août




L’Association du transport aérien international (IATA) a publié ses données sur le trafic mondial de passagers en août. En voici les faits saillants.

• La demande totale, mesurée en kilomètres-passagers payants (RPK), était en hausse de 4,6 % par rapport à août 2024. La capacité totale, mesurée en sièges-kilomètres offerts (ASK), était en hausse de 4,5 % en glissement annuel. Le coefficient d’occupation des sièges en août était de 86,0 % (+0,1 pp par rapport à août 2024), ce qui constitue un record pour un mois d’août.

• La demande internationale a augmenté de 6,6 % par rapport à août 2024. La capacité était en hausse de 6,5 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation était de 85,8 % (+0,1 pp par rapport à août 2024).

• La demande intérieure a augmenté de 1,5 % par rapport à août 2024. La capacité était en hausse de 1,3 % d’une année sur l’autre. Le coefficient d’occupation des sièges s’élevait à 86,3 % (+0,1 pp par rapport à août 2024).

« La croissance de la demande de 4,6 % d’une année sur l’autre en août confirme que le pic de la saison d’été 2025 dans l’hémisphère Nord a atteint un nouveau record. De plus, les avions étaient plus remplis que jamais, avec un coefficient d’occupation record de 86 %. Malgré les incertitudes économiques et les tensions géopolitiques, la tendance mondiale de croissance ne semble pas fléchir, et les horaires d’octobre indiquent que les compagnies aériennes planifient une augmentation de capacité de 3,4 %. Les compagnies aériennes font de leur mieux pour répondre à la demande en optimisant l’efficience, de sorte qu’il est d’autant plus critique que le secteur manufacturier aérospatial règle ses problèmes de chaînes d’approvisionnement », déclare Willie Walsh, directeur général de l’IATA.

Résultats régionaux – marchés de passagers internationaux

La croissance des RPK internationaux a atteint 6,6 % en août, en glissement annuel, et le coefficient d’occupation des sièges a atteint un record historique. Le trafic international était de loin le facteur dominant de la croissance, représentant 87 % de l’augmentation nette des RPK mondiaux en août.

Les transporteurs d’Asie-Pacifique ont obtenu une augmentation de la demande de 9,8 % en glissement annuel. La capacité était en hausse de 9,5 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation était de 85,1 % (+0,2 pp par rapport à août 2024). La croissance a été alimentée par la forte demande de la Chine et du Japon (+11,8 % et +12 % respectivement).

Les transporteurs d’Europe ont enregistré une augmentation de la demande de 5,3 % en glissement annuel. La capacité était en hausse de 5,3 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation était inchangé (0,0 pp par rapport à août 2024).

Les transporteurs d’Amérique du Nord ont vu la demande augmenter de 1,8 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 2,6 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation était de 87,5 % (-0,6 pp par rapport à août 2024). Cela constituait un quatrième mois d’affilée de déclin annuel du coefficient d’occupation pour l’Amérique du Nord.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont enregistré une augmentation de la demande de 8,2 % en glissement annuel. La capacité était en hausse de 6,9 % d’une année sur l’autre, et le coefficient d’occupation était de 83,9 % (+0,1 pp par rapport à août 2024).

Les transporteurs d’Amérique latine ont vu la demande augmenter de 9,0 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 9,3 % d’une année sur l’autre. Le coefficient d’occupation était de 84,7 % (-0,2 pp par rapport à août 2024).

Les transporteurs d’Afrique ont connu une hausse de la demande de 7,1 % en glissement annuel. La capacité a augmenté de 5,3 % d’une année sur l’autre. Le coefficient d’occupation était de 79,7 % (+1,3 pp par rapport à août 2024).

Marchés de passagers intérieurs

Le nombre de RPK intérieurs a augmenté de 1,5 % par rapport à août 2024, et représente seulement 13 % de l’augmentation globale des RPK en août, en baisse par rapport aux 25 % de l’année précédente. Le coefficient d’occupation des sièges aux États-Unis a diminué en glissement annuel pour un huitième mois d’affilée. La forte expansion au Brésil a été favorisée par les efforts du gouvernement pour promouvoir le tourisme.

2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




2 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
2 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
30 septembre 2025 par Marc Mensah
24 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
22 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
21 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
10 septembre 2025 par Marc Mensah
9 septembre 2025 par Marc Mensah
7 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
22 août 2025 par Marc Mensah
21 août 2025 par Marc Mensah
20 août 2025 par Marc Mensah
18 août 2025 par Ignace B. Fanou
14 août 2025 par Ignace B. Fanou
12 août 2025 par Akpédjé Ayosso
6 août 2025 par Ignace B. Fanou
4 août 2025 par Ignace B. Fanou
4 août 2025 par Ignace B. Fanou
