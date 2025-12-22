lundi, 22 décembre 2025 -

Tribunal de commerce de Cotonou

Hans Consulting Group condamné à payer 1,78 million FCFA




Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, jeudi 18 décembre 2025, les établissements Hans Consulting Group à verser 1,78 million de FCFA à la société BKR Group. La décision a été rendue en matière commerciale, en premier et dernier ressort.

Pour des travaux non payés en 2024 dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Akpro-Missérété, la société BKR Group réclame 2,78 millions de FCFA à Hans Consulting Group. Il s’agissait de prestations de pose de bordures exécutées à Ouinhi.

Assignés par formulaire normalisé le 11 août 2025, les établissements Hans Consulting Group, par l’intermédiaire de leur promoteur, ont constitué conseil. La procédure s’est déroulée contradictoirement.

À l’examen du dossier, le tribunal a retenu la réalité des prestations. « Il ressort des éléments de la cause que la société BKR Group a exécuté des travaux de réalisation de bordures pour le compte des établissements Hans Consulting Group », indique la décision.

Mis en demeure de payer, le promoteur des établissements Hans Consulting Group a sollicité un renvoi à l’audience du 28 août 2025 en vue d’un règlement amiable.
Mais aucune solution définitive n’a été trouvée.

À l’audience du 4 décembre 2025, BKR Group a fait état d’un paiement partiel. « Hans A. Elsear Agassounon n’a procédé qu’au paiement de la somme d’un million de francs CFA », relève le tribunal.

« La preuve du paiement du solde restant n’est pas rapportée par le défendeur », ont souligné les juges. Sur cette base, les établissements Hans Consulting Group ont été condamnés à verser 1,78 million de francs CFA à BKR Group, correspondant au solde dû pour les travaux exécutés en 2024.

Le tribunal a également condamné les établissements Hans Consulting Group aux dépens, selon le jugement N°138/2025/CJ2-PC/S1/TCC du 18 décembre 2025.
M.M.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




