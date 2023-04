HOUNDETE, porte-voix des producteurs agricoles auprès de TALON

Le président du parti Les Démocrates (LD), Eric HOUNDETE était au cabinet du chef de l’Etat dans la matinée de ce lundi 24 avril 2023. Outre les sujets brulants relatifs à la libération des détenus politiques, le retour au pays des exilés politiques et la nomination du chef de file de l’opposition, il a abordé avec le chef de l’Etat, la situation des producteurs agricoles, notamment ceux du soja et de cajou.

Eric HOUNDETE, président du parti Les Démocrates porte la voix des producteurs agricoles, notamment ceux du soja et de cajou auprès du chef de l’Etat Patrice TALON. Dans l’interview accordée à la presse après la rencontre avec le président de la République ce lundi 24 avril 2023, il informe avoir exprimé la souffrance des producteurs. « Nous avons parlé des producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays », a-t-il confié. A en croire le responsable de la seule formation politique de l’opposition représentée au parlement, des solutions sont envisagées. A ce titre, il faudra d’après lui, « permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire ; de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d’eux ».

La situation de Joël AÏVO et de Reckya MADOUGOU, détenus à l’occasion de la présidentielle de 2021, et celle des ‘’exilés politiques’’ ont été abordées au cours de la rencontre.

Le parti Les Démocrates est la seule formation politique de l’opposition arrivé 3e aux élections législatives de janvier 2023 avec 28 sièges à l’Assemblée nationale, et devrait se voir adjuger, le poste du chef de file de l’opposition.

