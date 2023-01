HOMEKY fait le point des classes sportives avec les encadreurs

Le ministre des sports, Oswald HOMEKY a tenu samedi 14 janvier 2023, une séance d’échanges avec les responsables des classes sportives. Il s’agit pour le ministre, de faire le point du chemin parcouru, et de définir les réaménagements pour l’année 2023.

A travers le décret N°2018-377 du 22 août 2018, le chef de l’État Patrice TALON a institué la réforme des classes sportives. Une réforme qui a permis au Bénin d’enregistrer double victoire au championnat scolaire ouest africain à Abidjan en 2022. La rencontre avec les encadreurs des classes sportives selon le ministre des sports, est de faire le point des résultats positifs, d’examiner le programme avec un esprit critique en vue de l’améliorer. D’où l’initiative qui a réuni l’ensemble des encadreurs engagés dans les 77 communes, dans les différentes disciplines. Le message selon le ministre HOMEKY, a été vraiment « un message de vérité ».

Les classes sportives sont un programme novateur de développement du sport initié par le gouvernement du président Patrice TALON. Il a pour objectif de détecter, de former et de promouvoir les talents sportifs en milieux scolaires. En vue de la mise en œuvre, un contrat de prestation avait été signé avec 800 encadreurs. Ceux-ci avaient pour rôle principal, d’animer les séances d’entraînement et de participer aux compétitions.

Le porte-parole des encadreurs a salué la réforme du chef de l’État qui, souligne-t-il, augure d’un lendemain meilleur pour le sport béninois. Il a réitéré l’engagement de l’ensemble des encadreurs à faire preuve de discipline et de responsabilité. Après avoir évoqué les difficultés liées à l’insuffisance de matériels de travail, il a formulé quelques doléances liées entre autres, à l’augmentation des allocations, l’organisation de formation diplômante, etc.

Tout en invitant les encadreurs à plus de conscience et de professionnalisme pour l’atteinte des objectifs, Oswald HOMEKY a rassuré les uns et les autres quant aux doléances, et fait part de quelques réaménagements pour l’année 2023.

F. A. A.

15 janvier 2023 par