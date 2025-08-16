lundi, 18 août 2025 -

Protection de l’environnement

HAI récompense les lauréats du Slam sur la justice environnementale




Le jeu concours Slam sur la justice environnementale, une initiative de l’ONG Health Access Initiative (HAI), visant à sensibiliser sur la protection de l’environnement, s’est achevé ce samedi 16 août 2025. L’artiste slameur, Fernando Hlannon a remporté le premier prix lors de la finale à L’Envol, à Abomey-Calavi.

Dans son engagement à œuvrer pour un cadre de vie sain et vivable pour les populations de Cotonou et environs, l’ONG Health Access Initiative multiplie les actions de sensibilisation. Après la marche sur la justice environnementale de mai dernier, elle a organisé un jeu concours Slam qui a connu son épilogue ce samedi 16 août 2025.

L’objectif de cette nouvelle initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet « Cotonou respire » selon Ange-Marie Nicodème Esse, coordonnateur de l’ONG HAI, est de mobiliser les communautés à la base, et surtout les jeunes, pour « porter les voix des sans voix ». Les productions enregistrées dans le cadre de cette compétition d’après lui, seront diffusées via différents canaux pour que l’information parvienne aux autorités, afin que le problème de pollution à Ganhi qui dure depuis plusieurs décennies, soit résolu.

« Nous sommes à Cotonou et nous méritons de vivre mieux. HAI s’engage pour le meilleur de toute la communauté béninoise », a déclaré Samson Esse, président du comité de veille citoyenne du projet. En optant pour le Slam, l’ONG ambitionne selon lui, d’« atteindre un public large ». Pour ce dernier, il s’agit de passer le message sous une autre forme que les moyens traditionnels de communication ; d’aller vers les communautés qui subissent de plein fouet les actes de pollution. D’où le concours Slam qui a enregistré des candidatures à Cotonou, à l’intérieur du pays et par-delà, les frontières nationales, a-t-il indiqué.
M. Esse saisi l’occasion pour annoncer une campagne digitale de mobilisation pour réclamer « un cadre de vie sain et un Cotonou prospère et vivable ».

Le jury présidé par Freck Tell Kossouho, journaliste-animateur à la Radio nationale, a examiné les productions des 5 finalistes sur la base de critères tels que l’originalité du texte, l’éloquence, la gestion scénique, et la gestion du temps, pour aboutir au classement ci-après :
1er Prix : Hlannon Fernando (Dodo Slam) ;
2e Prix : Isabelle Balogoun ;
3e Prix : Edmond Kangni A.
Les trois premiers ont reçu chacun une attestation de participation, un trophée, et une enveloppe financière. Quant aux candidats arrivés en 4e et 5e position, ils ont reçu chacun une lettre de participation et une enveloppe financière.

F. A. A.

16 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




