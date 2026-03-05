Guillaume O. Léa nommée directrice technique nationale de la FBTT

La Fédération béninoise de tennis de table (FBTT) a une nouvelle directrice technique nationale. Il s’agit de Guillaume Octavia Léa, nommée par une décision en date du 14 janvier 2026.

Guillaume Octavia Léa est la nouvelle directrice technique nationale de la Fédération béninoise de tennis de table. Sa nomination a été signée en janvier dernier par le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de tennis de table (FBTT), Francis Moïse Dossoula, à travers la Décision N°2026-001/FBTT/CE/P/VP/SG/TG en date du 14 janvier 2026.

Sa nomination s’inscrit dans la volonté de renforcer l’organisation technique et la gouvernance de la fédération. La nouvelle directrice technique aura pour mission de coordonner les programmes techniques, développer la formation, détecter les talents et suivre les entraîneurs, tout en encadrant les sélections nationales.

En la portant à ce niveau de responsabilité, la FBTT entend améliorer la performance du tennis de table béninois et renforcer sa compétitivité à l’échelle régionale et internationale.

