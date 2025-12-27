’’Guépards du Bénin impressionnent’’ (international camerounais SONG))

Après la première journée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, un ancien international camerounais a rendu hommage à l’équipe du Bénin, pourtant battue lors de son entrée en lice.

« L’équipe qui m’a séduit sur la 1ère journée de la CAN, c’est le BÉNIN. J’ai regardé le Bénin, je me suis dit : ’waouh, ça joue au football’ », a écrit l’ancien international camerounais Alexandre Song, vendredi 26 décembre 2025, sur le réseau social X (anciennement Tweeter).

Quelques lignes plus loin, l’ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun précise : « Moi, j’aime le beau football et franchement, c’est le Bénin qui m’a séduit par rapport à tout le monde. Je le dis, le Bénin joue au football. Pour moi, c’est eux vraiment qui m’ont surpris agréablement ».

Alexandre Song, 38 ans, est bien connu en Afrique et en Europe. Il a joué dans des clubs prestigieux comme Arsenal et le FC Barcelone, et a totalisé près de 50 sélections avec les Lions entre 2005 et 2014.

La publication de l’ex international camerounais intervient après la défaite du Bénin face à la RD-Congo (1-0), lors du match d’ouverture du groupe D de la CAN. Les Guépards n’ont pas obtenu de point, mais ont montré un visage jugé séduisant par certains observateurs, à l’image de Song.

Après sa défaite 1-0 contre la RD-Congo le 23 décembre 2025 lors de la première journée de la CAN 2025, le Bénin jouera son prochain match de la phase de groupes (Groupe D) contre le Sénégal, le dimanche 28 décembre 2025, suivi d’un match contre le Botswana, le 1er janvier 2026.

M. M.

