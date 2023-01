Guéguerre entre têtes couronnées à Covè

A Covè dans le département du Zou, les populations comme partout au Bénin ont célébré le vodoun mardi 10 janvier 2023. Au cours des manifestations en milieu Agonlin, une controverse entre trois chefs traditionnels a surgit.

La fête des religions endogènes a failli mal tourner mardi 10 janvier dans la région d’Agonlin. Et pour cause, la présence de dah Gandaho sur les lieux des manifestations. Sur invitation de dah Kêli et dah Téïténon, ce dernier s’est présenté sur les lieux des manifestations officielles. Mais sa présence ne sera pas approuvée par dada Zéhè, dah Afodjènoukon et autres, qui ont menacé de mettre fin aux manifestations et de se retirer. Au regard de la tension qu’a suscité sa présence, dah Gandaho au lieu de s’installer sur la place réservée aux officiels, prit place au milieu de la foule. Malgré cela, la tension ne faiblit pas, et il dut se retirer. Selon Le Potentiel, un différend relatif à la gestion du couvent Yami (Guèlèdè) opposerait les trois dignitaires.

F. A. A.

11 janvier 2023 par ,