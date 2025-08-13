mercredi, 13 août 2025 -

Commune N’Dali

Grave accident de circulation à Tamarou

Une vingtaine de blessés graves




Un accident de la route s’est produit, ce mercredi 13 août 2025, à l’entrée de la commune de N’Dali, département du Borgou. Bilan provisoire : une vingtaine de blessés.

Un bus de la compagnie TSTL à destination de Malanville s’est renversé au niveau du village de Tamarou, commune de N’Dali, selon Nasuba. Le drame a lieu ce mercredi vers 6h bloquant la circulation dans les sens sens de la voie. Le bilan provisoire rapporté par Radio Su Tii Sua Fm fait état d’une vingtaine de blessés. Quatre victimes grièvement blessées seraient évacuées en urgence vers le CHUD Parakou.
Selon des témoins, le conducteur du bus aurait perdu le contrôle du véhicule suite au détachement d’un des pneus.
Le bilan pourrait s’alourdir compte tenu de la gravité des blessures de certains passagers.
Les secours et les agents de la Police républicaine se sont mobilisés sur les lieux.

A.A.A

13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




