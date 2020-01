Grand Maître de l’Ordre de Malte reçu par Patrice Talon

Le Président de la République, Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi 23 janvier 2020 au Palais de la Marina, le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto.

Les deux personnalités ont échangé sur le partenariat entre le Bénin et l’Ordre de Malte axé sur les questions humanitaires, la santé maternelle et infantile.

Selon le Prince, l’Ordre de Malte est disponible à accompagner le Bénin dans ses réformes sanitaires afin de ‹‹faire de l’hôpital un lieu d’accueil, de soins et de compassions››.

Le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte souhaite relever avec le Bénin les défis d’un pays qui ambitionne développer encore plus son économie et les capacités de sa population.

Pour le Prince, l’Ordre de Malte et le Bénin ont en commun des valeurs ‹‹ telles qu’offrir aux femmes le cadre idéal pour donner naissance à des enfants en bonne santé, avoir de bonnes études et créer un bon tissu social porteur de développement››.

Le Grand Maître de l’Ordre de Malte est à Cotonou depuis mercredi 22 janvier 2020 sur invitation du président Talon. Sa visite officielle prend fin le 25 janvier 2020.

Akpédjé AYOSSO

Quelques images



23 janvier 2020 par