Grâce à la mobilisation mondiale, la couche d’ozone se rétablit

La couche d’ozone a commencé à se rétablir et devrait se reconstituer totalement d’ici quarante ans, indiquent les Nations unies.

Noelani Kirschner

Ces progrès sont le résultat d’une coopération à l’échelle internationale sur plusieurs dizaines d’années, mise en place pour éliminer progressivement les produits chimiques qui appauvrissent la couche d’ozone.

« Les mesures prises pour l’ozone établissent un précédent en matière d’action climatique », explique Petteri Taalas, le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), dans un communiqué du 9 janvier. « La réussite enregistrée dans l’élimination progressive des substances chimiques destructrices de l’ozone nous montre ce qui peut et doit être fait – de toute urgence – pour abandonner les combustibles fossiles, réduire les gaz à effet de serre et limiter ainsi la hausse des températures. »

Qu’est-ce que la couche d’ozone ?



C’est en 1985 que des scientifiques ont d’abord remarqué le grand trou dans la couche d’ozone qui s’était formé au-dessus de l’Antarctique. L’ozone, un gaz inodore et incolore qui absorbe les rayons ultraviolets du soleil, était en train de disparaître petit à petit de la stratosphère terrestre. En cause, des produits chimiques manufacturés comme les chlorofluorocarbones (CFC), émanant des aérosols et des réfrigérateurs, qui détruisaient la couche d’ozone, non seulement au-dessus du pôle Sud, mais aussi dans d’autres parties du monde.

Cette illustration de la NASA montre le trou dans la couche d’ozone qui protège la Terre, représenté en bleu et en violet, au-dessus de l’Antarctique au 5 octobre 2022. (© NASA/AP)

Alarmée par cette découverte, la communauté internationale a adopté, en 1987, le protocole de Montréal qui prévoit une élimination graduelle par les pays de la production et de la consommation de CFC et d’autres substances néfastes pour la couche d’ozone. Le protocole a été modifié à plusieurs reprises afin d’ajouter d’autres produits à sa liste de substances à proscrire. Le monde entier a adhéré à l’accord, ce qui en fait le premier traité de l’ONU à avoir été ratifié à l’unanimité.

Grâce aux mesures prises par la communauté internationale, la couche d’ozone devrait se reconstituer d’ici :

2066 au-dessus de l’Antarctique ;

2045 au-dessus de l’Arctique ;

2040 dans le reste du monde.

Des mesures supplémentaires

Les Américains prennent d’autres mesures pour pallier les effets néfastes de certains gaz contre la stratosphère. Ils ont ratifié l’amendement de Kigali au protocole de Montréal, entré en vigueur le 29 janvier aux États-Unis.

Cet amendement appelle à une réduction progressive de la production et de la consommation d’hydrofluorocarbures (HFC), des gaz à effet de serre beaucoup plus puissants que le dioxyde de carbone, qui sont souvent utilisés dans les aérosols, les mousses, les réfrigérateurs et les climatiseurs.

En tant que 140e pays à ratifier cet amendement, les États-Unis contribuent aux efforts mondiaux déployés pour limiter la hausse de la température du globe en dessous d’un demi-degré Celsius au cours de ce siècle. Le pays s’emploiera à trouver des solutions de rechange aux HFC en investissant dans les technologies propres et les emplois manufacturiers.

« Les États-Unis sont de retour parmi les chefs de file de la lutte contre le changement climatique », a déclaré le président Biden* le 21 septembre 2022, après le vote du Sénat des États-Unis en faveur de l’amendement. « Dans la mesure où d’autres pays se joignent aux États-Unis pour ratifier cet amendement, nous pouvons éviter jusqu’à un demi-degré Celsius de réchauffement au cours de ce siècle, ce qui constitue une contribution importante à la lutte contre le changement climatique et à la protection des populations face aux impacts les plus extrêmes. »

https://share.america.gov/fr/grace-a-la-mobilisation-mondiale-la-couche-dozone-se-retablit/?utm_source=cision&utm_medium=referral

4 mars 2023 par