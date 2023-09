Gozem inaugure son tout nouveau siège à Cotonou

Les responsables de Gozem ont procédé, mardi 5 septembre 2023, à l’inauguration d’un nouveau siège à Cotonou, sur la route des Pêches. Des clés de nouveaux véhicules ont été également remises aux champions Gozem dans le cadre du programme de financement V+.

Implantée au Bénin depuis 4 ans, Gozem continue de se développer pour le bonheur de la population et de ses partenaires. Elle dispose désormais d’un nouvel édifice à Fidjrossè sur la route des Pêches. « Depuis le 1er juillet 2019, nous sommes présents au Bénin. Gozem grandit et on avait besoin d’accroître les équipes opérationnelles. C’est la raison pour laquelle on a inauguré ce nouveau bureau. On a choisi ce lieu assez significatif à Cotonou », a confié Jean Martial Moulaud, Directeur Groupe Gozem.

Gozem est la super app de l’Afrique francophone qui offre une multitude de services notamment de transports, de livraison de repas et colis. Opérant au Togo, au Bénin, au Gabon et au Cameroun, l’application met en relation les passagers et les conducteurs appelés champions.

Selon Raphael Dana, co-fondateur de Gozem, le groupe va compter très bientôt 5.000 employés. « Nous voulons créer un écosystème digital extrêmement performant pour les populations, les partenaires et nos champions. Nous formons énormément de gens sur place et nous recrutons les meilleurs. On va continuer à grandir et étendre nos offres de services à des coûts bas », a affirmé Raphael Dana.

L’inauguration du siège de Gozem Bénin a été suivie de la remise de clés des nouveaux véhicules aux champions. C’est dans le cadre du programme de financement V+ qui permet de faciliter l’acquisition de voitures, tricycles et motocyclettes aux meilleurs conducteurs. L’objectif, informe Grégory Costamagna, co-fondateur de Gozem, est d’augmenter les revenus des conducteurs évoluant pour la plupart dans le secteur informel.

Le programme a débuté par le financement de motos en mars 2021. Il a été étendu aux tricycles puis aux voitures. Grégory Costamagna a remercié tous les partenaires de Gozem pour leur soutien dans la mise en œuvre du programme. Grâce au mécanisme de financement, les conducteurs deviennent propriétaires de leurs véhicules au terme d’une durée allant de 18 mois à 48 mois.

« Nous sommes fiers d’accompagner une telle initiative. Nous n’avons pas hésité à mettre à leur disposition des véhicules de la gamme Suzuki. Ce sont des véhicules économiques, robustes et adaptés à notre territoire. Ceci n’est que le début d’une belle aventure. Nous souhaitions le meilleur à Gozem », a déclaré Brunel Smith Fagnon, représentant de de CFAO Motors Bénin.

Pour le représentant de la Société financière internationale (IFC), le programme V+ de Gozem est une belle initiative qui contribue non seulement à la création des opportunités économiques pour les champions mais aussi à développer et moderniser la flotte de véhicules au Bénin.

Le Chef du 12e arrondissement a salué l’initiative de Gozem qui vient renforcer le secteur de transport et de distribution au Bénin. « Votre installation dans le 12e arrondissement est plus que stratégique et cela apportera une valeur ajoutée à votre entreprise », a ajouté Samuel Akindès. Il n’a pas manqué de féliciter et d’encourager l’équipe de Gozem.

Gozem ambitionne d’étendre ses activités dans d’autres pays d’Afrique francophone. L’application est disponible sur Android et iOS.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de l’événement

