Gouvernance locale et transparence

Mesdames et messieurs, chers compatriotes,

La gestion de nos communes concerne notre quotidien : nos villages, nos quartiers, nos ressources, notre argent. À l’Union Progressiste le Renouveau, nous avons compris très tôt que la gouvernance locale devait évoluer. Les attentes étaient fortes et les anciennes méthodes ne suffisaient plus.

C’est pourquoi nous avons soutenu des réformes courageuses.

Premier axe : clarifier les responsabilités. Les élus définissent les orientations, l’administration les met en œuvre. La création des Secrétaires Exécutifs permet une meilleure organisation, moins de confusion des rôles et plus d’efficacité dans l’action communale.

Deuxième axe : assainir les finances locales. Aujourd’hui, les communes gèrent mieux leurs ressources, leurs recettes propres augmentent et la rigueur budgétaire s’impose. Les budgets sont plus lisibles, les dépenses mieux suivies et les contrôles facilités. La transparence progresse et la confiance revient.

Troisième axe : une réforme à l’écoute. Les populations, les élus et les experts s’expriment. Nous écoutons, évaluons et adaptons lorsque c’est nécessaire, avec un seul objectif : améliorer durablement la gouvernance locale.

Notre ambition est claire : une gestion axée sur les résultats, une transparence financière renforcée, une meilleure collaboration entre élus et administration, et un lien constant avec les populations.

Les résultats sont déjà visibles, mais nous irons plus loin.

Le 11 janvier 2026, votre vote sera décisif.

Ensemble, choisissons l’efficacité et la clarté avec l’Union Progressiste le Renouveau.

Merci.

7 janvier 2026 par