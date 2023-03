Gold Standard et le ministère de l’économie scellent leur collaboration

Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI a reçu la semaine écoulée, une délégation de Gold Standard, conduite par la PDG, Margaret KIM. La délégation au cours de son séjour à Cotonou a visité les sites de nouveaux projets et tenu des ateliers de renforcement des capacités.

Contribuer au développement socio-économique national et international par le biais d’activités qui réduisent les émissions et renforcent la résilience au changement climatique grâce à l’utilisation des produits et services de certification disponibles dans le cadre du Gold Standard, c’est l’objectif de la collaboration avec le ministère de l’économie et des finances. Après la COP27 en novembre 2022, les responsables de Gold Standard et du ministère de l’économie et des finances ont tenu une première rencontre à Cotonou. Les deux parties ont discuté de l’intégration du Gold Standard Impact Registry avec la nouvelle Autorité nationale d’enregistrement du carbone, garantissant l’intégrité et la qualité des projets de carbone.

La PDG de Gold Standard a rappelé à l’occasion, la mission de sa structure qu’elle dirige. Il s’agit selon Margaret KIM, d’assurer la sécurité climatique et le développement durable pour tous. « Notre partenariat avec le ministère de l’Économie et des Finances de la République du Bénin aidera le gouvernement à accéder aux mécanismes du marché pour stimuler le développement durable tout en respectant les contributions nationales déterminées du pays dans le cadre de l’Accord de Paris, et à explorer des instruments financiers innovants pour stimuler davantage le financement là où c’est plus nécessaire », a-t-elle expliqué. Après la visite des sites de certains projets en cours au Bénin, la PDG de Gold Standard dit être convaincue que la collaboration conduira « bien d’autres à l’avenir ».

« L’objectif stratégique du Bénin pour l’avenir est la transformation industrielle durable de son économie tout en s’attaquant aux objectifs du changement climatique. Notre collaboration avec Gold Standard accélérera la mise en œuvre par le gouvernement de la transition énergétique et agricole grâce à une mobilisation de capitaux supplémentaires, garantie par les normes d’intégrité et de qualité les plus élevées », a fait savoir Romuald WADAGNI, ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances. La collaboration avec Gold Standard selon lui, ancre la position du Bénin comme l’un des pays les plus innovants pour relever les défis du changement climatique en concevant des projets impactant combinés à une structure de financement optimale. Ravi d’avoir partagé la vision du gouvernement avec l’équipe de Gold Standard, l’autorité ministérielle dit être convaincue à son tour, que « le renforcement de leur présence locale libérera l’impact et le potentiel de ce marché en Afrique ».

La collaboration entre Gold Standard et le ministère de l’économie et des finances s’explique par le fait que le Bénin est devenu depuis juillet 2021, le premier pays africain à publier un document-cadre sur les obligations SDG, et qui a initialement sécurisé une obligation SDG de 500 millions d’euros sur 12,5 ans sur le marché international. Le Bond se concentre sur les secteurs prioritaires de l’agro-industrie, de l’eau et de l’assainissement, de la santé, du logement abordable, de l’éducation et des énergies renouvelables.

A propos de Gold Standard

Gold Standard est un organisme de normalisation opérant sur le marché du carbone et au-delà. Il travaille avec les gouvernements du monde entier pour orienter les financements vers l’impact sur le climat et le développement durable avec sa norme de renommée internationale « Gold Standard for the Global Goals ». Cette norme est appliquée par les gouvernements pour atteindre les objectifs climatiques nationaux afin de certifier les impacts climatiques en vertu de l’article 6 de l’Accord de Paris, et contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

F. A. A.

