Infrastructures marchandes au Bénin

Godomey, marché de charbon et de la pharmacopée




Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, le gouvernement a annoncé la construction d’un marché dédié au charbon de bois et à la pharmacopée. Le site retenu a été dévoilé par la Directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM).

Le marché dédié à la commercialisation du charbon et des produits de la pharmacopée sera implanté à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi.

Cette précision a été donnée par la Directrice générale de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM), Eunice Loisel Kiniffo, qui a indiqué dans un Podcast de la Web TV Impact Bénin : « Nous avons également un autre site à Godomey qui va abriter les marchands de plantes médicinales et de charbon ». Une information qui permet d’établir un lien direct avec la décision prise en Conseil des ministres du 21 janvier 2026.

« Les travaux d’aménagement du Projet d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Gbégamey. Il sera reconstruit sur un nouveau site un marché au charbon et de pharmacopée offrant de meilleures commodités. C’est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets et entreprises retenus », avait indiqué le compte-rendu du Conseil des ministres.
M. M.

3 février 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




