Godefroy Tchékété, ex DG de la SBEE n’est plus

L’ancien directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), Godefroy Tchékété n’est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi 16 septembre 2025.

Deuil à la SBEE. L’ex DG, Godefroy Tchékété a rejoint la demeure éternelle ce mardi 16 septembre 2025. Pour l’heure aucun détail sur les causes et les circonstances de la mort de l’ancien patron de la société distributrice de l’énergie électrique au Bénin. Le regretté est un ancien gouverneur du district 403-A2 de Lions Club de 1994 à 1995.

Paix à son âme !

17 septembre 2025