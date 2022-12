Gnonnas Pedro ressuscitera du 22 au 25 décembre prochain à Lokossa

Musée mobile Gnonnas Pedro Gnoinsopé : c’est le nom de l’ambitieux projet à travers lequel l’Association Art d’Afrique entend faire revivre au peuple béninois au cours des 8 mois à venir, le parcours et les œuvres de l’icône Gnonnas Pedro, artiste chanteur décédé le 12 août 2004. Un délicieux agenda a été cuisiné par le Comité d’organisation pour vous émerveiller du 22 au 25 décembre prochain à la place de l’indépendance de Lokossa : exposition « Gnonnas Pedro chez vous », pièce théâtrale, causerie-débat… puis un géant spectacle pour boucler la boucle.

10 villes béninoises acceuillent Gnonnas Pedro

Lieu du « crime » : place de l’indépendance de Lokossa (Etoile rouge). Le Comité d’organisation y convie tous les Béninois et Africains, ce 22 décembre 2022 à partir de 15h00, pour l’ouverture de ce rendez-vous mémorable autour de la vie, des œuvres et des vestiges de Gnonnas Pedro.

Ayant fait ses premiers pas depuis 2019, l’association Art d’Afrique s’est donnée l’audacieuse mission de restaurer et immortaliser le Maestro de la salsa. A cet effet, un musée a été inauguré en 2021 à son domicile, où l’on peut voir et palper tout de Gnonnas Pedro : vêtements et chaussures de scène, trophées et distinctions nationaux et internationaux, photos marquantes, ses chansons en version audio et vidéo, son vécu chronologique, sa tombe, etc.

C’est donc le contenu de ce musée qui sera transporté à la rencontre des populations à travers le projet Musée mobile Gnonnas Pedro Gnoinsopé. 10 escales avec le même agenda sont prévues au total jusqu’au 31 juillet 2023 à : Lokossa, Adjohoun, Abomey-Calavi, Bantè, Natitingou, Parakou, Bohicon, Grand-Popo, Pobè et Dogbo.

Mais qui était-il pour qu’un si grand projet soit dédié à restaurer et perpétuer sa mémoire ?

Né le 10 janvier 1943 à Cotonou (Bénin), Gnonnan Sossou Pierre Kouassivi, connu sous le nom de scène Gnonnas Pedro, était à lui seul auteur, compositeur, chanteur de salsa, arrangeur, instrumentiste et danseur.

Originaire de Lokossa au sud-ouest du Bénin, cet incontestable génie de la musique a intégré dans les années 1960 l’orchestre Los Panchos, où il était guitariste et choriste. Il créera ensuite l’orchestre « Gnonnas Pedro et ses Dadjès » qui met à jour et modernise le rythme traditionnel « agbadja », avant de passer au « world beat » puis au « agbadja salsalada », une danse à pas numériques qu’il a lui-même inventée.

Il adoptait divers styles de musique et chantait en mina, adja, yoruba, français, anglais et espagnol. En 1964, il enregistra un premier 45 tours avec le Français Charles Aznavour, son idole d’alors. Une occasion qui fit remarquer davantage sa charmante voix, qui séduisit le producteur Eddie Barclay. Ce dernier le fit produire un 33 tours quelques mois après, le faisant ainsi découvrir aux capitales africaines et même aux salles françaises.

Il s’en suivra plusieurs titres : Ati mon non win do agama si, Mimi Pinson, puis « Les femmes d’abord » en 1984, à l’occasion de la promulgation de la journée internationale de la femme. De Cotonou à Lomé, de Douala à Kinshasa, de Dakar à Conakry en passant par Bamako, toute la jeunesse africaine était progressivement conquise par le Dadjè national. Très vite, il était devenu une référence, et plus encore après son séjour à la Havane, qui lui fera lancer « l’African-salsa ». Il venait ainsi d’étendre son répertoire latino-cubain à travers un mélange de rumba congolaise et de highlife ghanéen, déportés tous deux par les esclaves aux Caraïbes. A partir de cet instant, les oreilles s’émerveillaient aux sons syncrétiques de « Von von non non » (qui fut érigé en l’hymne national de l’équipe togolaise de football), « Yri yri boum », « La musica en vérité » et « Irma koï koï ».

Mais il a davantage été connu comme chanteur principal du célèbre orchestre panafricain Africando qu’il a rejoint en 1995. C’était un an après la création du groupe par Ibrahima Sylla, Directeur de la maison de disques Next Music, aidé par le musicien malien Boncana Maïga. Le public déjà très impatient, accueillit chaleureusement « Gombo Salsa », « Doni Doni » et l’album Martina réputé pour le titre « Lindas africanas » qui magnifie la beauté noire.

On aperçut le Maestro Gnonnas Pedro pour la dernière fois sur scène le 21 juin 2004 à Aulnay-sous-Bois en France, à l’occasion de la fête de la musique. Inhumé le 4 septembre 2004 dans sa ville d’origine, il était l’une des plus grandes voix de la salsa en Afrique. Une carrière musicale de 40 ans, riche de dizaines de tours et de plusieurs CD.

