Gladys Tossou démissionne de l’ATDA, Pôle 6

La Directrice Générale de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) Pôle 6 a déposé le tablier à la suite de son élection à l’Assemblée nationale, 9è législature.

Madame Adjoua Eudoxie Gladys Tossou Lokossou n’est plus la Directrice Générale de l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) Pôle 6.

Elue députée à l’Assemblée nationale, 9è législature, la désormais ex DG a rendu sa démission conformément l’article 161 de la loi n°2019 - 43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin qui stipule que le mandat de député est incompatible avec les fonctions de Directeur Général d’un établissement public.

Gladys Tossou est élue dans la 18eme circonscription électorale sur la liste du parti Union Progressiste le Renouveau.

Nommée le 5 février 2020 par décret pris en Conseil des ministres, elle aura passé 3 ans à la tête de l’ATDA, Pôle 6.

Placées sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche (MAEP), les ATDA sont chargées de la promotion des filières dans leur Pôle de Développement Agricole respectif. Le Pôle 6 couvre la Zone Pobè, Kétou, Sakété, Adja-Ouèrè et Ifangni où sont développées prioritairement les cultures telles que le palmier à huile et le maïs, le manioc et le riz.

La députée Gladys Tossou apportera sans nul doute sa contribution au développement de l’agriculture dans ses nouvelles fonctions à l’Assemblée nationale, 9è législature.

M. M.

14 mars 2023 par ,