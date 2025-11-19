mercredi, 19 novembre 2025 -

Ministère du tourisme, de la culture et des arts

Gilles CHEKETE, directeur général de Bénin Tourisme et Bénin Tours




Un nouveau directeur général est nommé à la tête de Bénin Tourisme et de Bénin Tours, deux structures sous tutelle du ministère du tourisme, de la culture et des arts. Sindé Gilles CHEKETE a été nommé lors de la session ordinaire du Conseil des ministres ce mercredi 19 novembre 2025.
Le nouveau directeur général de Bénin Tourisme et de Bénin Tours, occupait jusqu’à sa nomination, le poste de directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx).

19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




