Le Président de la FIFA réaffirme sa confiance pour le Maroc

Dans la soirée, de ce mardi 07 février 2023, la délégation de la FIFA conduite par son président Gianni Infantino en compagnie de Arsène Wenger, Directeur de développement de la FIFA, est arrivée au Maroc. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la suite de la Coupe du monde des Clubs qui prend fin samedi 11 février prochain.

En début de soirée de ce mardi 7 février à l’aéroport Tanger-Ibn Batouta, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) Fouzi Lekjaa a accueilli, une importante délégation de la FIFA conduite par le président Gianni Infantino. La délégation est arrivée au Maroc pour suivre les quatre dernières rencontres du Mondial des clubs 2022.

A son arrivée, Infantino a souligné une nouvelle fois la pleine confiance que la FIFA a pour l’organisation d’une telle compétition par le Maroc.

« La FIFA a accordé au Maroc une pleine et entière confiance pour l’organisation de la Coupe du monde des clubs. Un magnifique pays de football qui a eu un énorme succès lors du Mondial au Qatar », a affirmé le président de l’instance dirigeante du football mondial.

🚨FIFA President Gianni Infantino has arrived now to 🇲🇦 Tangier to watch the games in #ClubWC pic.twitter.com/VwNZbEbaso

— MOROCCAN GRINTA (@MoroccanGrinta) February 7, 2023