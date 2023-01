Ghana renverse Soudan et file en quarts

Après son faux-départ face à Madagascar (1-2), le Ghana s’est ressaisi en renversant le Soudan (3-1) ce soir au Stade Chahid Hamlaoui de Constantine.

Ce sont les soudanais qui se montraient le plus percutants et Al-Gozoli Nooh parvenait à ouvrir le score à bout portant à la 31ème minute. Le Ghana a par la suite réagi en égalisant avant la pause suite à un tir de Konadu Yiadom dévié sur corner (1-1, 45e+3). Les hommes de Annor Walker avaient pris alors l’ascendant et, si Daniel Barnieh gâchait un bon ballon à bout portant, Ahmad Adam finissait par commettre l’irréparable en faisant faute sur l’attaquant quelques minutes plus tard. Après recours à la VAR, l’arbitre accordait un penalty, transformé par le mondialiste (2-1, 61e).

A la 90+9, Seidu Suraj clouait les espoirs des soudanais avec le 3e but ghanéen. Grâce à ce succès, les Black Galaxies de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Le classement du groupe C : Madagascar 3 points (+1), Ghana 3 points (+1)*, Soudan 0 pt (-2).

Josué SOSSOU

