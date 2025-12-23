Gernot Rohr promet un bon match face à la RDC

Les Guépards du Bénin jouent leur premier match de la CAN 2025 ce mardi 23 décembre 2025. Ils seront face aux Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). A quelques heures de cette rencontre très attendue, le sélectionneur national, Gernot Rohr s’est voulu rassurant.

L’entraîneur béninois, Gernot Rohr a animé une conférence de presse d’avant match ce lundi 22 décembre 2025. Lors de la rencontre avec la presse nationale et internationale, il a rassuré le public sportif béninois. « On va tout donner pour faire un bon match. Il nous faudra de la combativité et de la discipline, en respectant les consignes face à un adversaire qui va probablement jouer la Coupe du Monde », a laissé entendre le technicien allemand. « Notre adversaire est le favori, nous sommes le petit poucet qui va affronter la grande République Démocratique du Congo », a-t-il ajouté convaincu d’une belle rencontre. « On va voir ce qui se passera demain sur le terrain. Il ne faut pas nous sous-estimer », avertit l’entraîneur qui espère passer au prochain tour, en terminant tout au moins parmi les meilleurs troisièmes.

Se référant aux rencontres précédentes avec le Sénégal, il a rassuré de l’état d’âme de ses poulains très déterminés à livrer un bon match face à la RDC.

Le match des Guépards contre les Léopards, c’est ce mardi 23 décembre au stade El Barid de Rabat, au Maroc.

F. A. A.

