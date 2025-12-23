Gernot Rohr promet un bon match face à la RDC

1141 visites en ce moment
Les Guépards du Bénin jouent leur premier match de la CAN 2025 ce mardi 23 décembre 2025. Ils seront face aux Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). A quelques heures de cette rencontre très attendue, le sélectionneur national, Gernot Rohr s’est voulu rassurant.
L’entraîneur béninois, Gernot Rohr a animé une conférence de presse d’avant match ce lundi 22 décembre 2025. Lors de la rencontre avec la presse nationale et internationale, il a rassuré le public sportif béninois. « On va tout donner pour faire un bon match. Il nous faudra de la combativité et de la discipline, en respectant les consignes face à un adversaire qui va probablement jouer la Coupe du Monde », a laissé entendre le technicien allemand. « Notre adversaire est le favori, nous sommes le petit poucet qui va affronter la grande République Démocratique du Congo », a-t-il ajouté convaincu d’une belle rencontre. « On va voir ce qui se passera demain sur le terrain. Il ne faut pas nous sous-estimer », avertit l’entraîneur qui espère passer au prochain tour, en terminant tout au moins parmi les meilleurs troisièmes.
Se référant aux rencontres précédentes avec le Sénégal, il a rassuré de l’état d’âme de ses poulains très déterminés à livrer un bon match face à la RDC.
Le match des Guépards contre les Léopards, c’est ce mardi 23 décembre au stade El Barid de Rabat, au Maroc.
F. A. A.www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel