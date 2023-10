Gernot Rohr fait le bilan du stage à Casablanca

Un nul et une défaite, ainsi se résume le bilan des Guépards du Bénin au terme des deux rencontres amicales prévues lors de ces journées FIFA d’Octobre 2023. Des résultats qui ne rassurent pas du tout alors qu’on espérait un éveil venant de Gernot Rohr et de ses poulains après l’élimination à Maputo. Au terme du match Bénin vs Madagascar ce mardi 17 Octobre 2023, Gernot Rohr a passé au peigne fin l’aventure de son équipe au Maroc au micro de Hugues Zinsou Zounon.

J.S

18 octobre 2023 par