Georges Bada et ses co-accusés comparaissent ce jour

Le procès de l’ancien maire Georges Bada et ses co-accusés est prévu pour ce mardi 6 juillet 2021 à la Criet.

Georges Bada et ses co-accusés seront jugés par la Criet dans l’affaire des 39 hectares à Abomey-Calavi. 29 personnes sont attendues à la Criet dont 19 en détention provisoire.

Lors du procès du 05 février 2021, le tribunal d’Abomey-Calavi s’est déclaré incompétent pour juger de l’affaire. Il a renvoyé le dossier devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme. Georges Bada en prison depuis décembre 2020 et ses co-accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et escroquerie.

A.A.A

