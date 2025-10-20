lundi, 20 octobre 2025 -

Labelisation IGP à l’OAPI

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" désormais protégés




Le Bénin enregistre deux nouvelles Indications Géographiques Protégées (IGP). Le "Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" ont été officiellement certifiés par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

"Gari Sohoui" de Savalou et l’huile "Azimi d’Agonlin" ; ces deux produits agricoles du Bénin rejoignent l’ananas "Pain de sucre", déjà reconnu. Ils deviennent les 22e et 23e Indications géographiques protégées (IGP) par l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

Une reconnaissance dont les enregistements ont été publiés au bulletin officiel de la propriété industrielle de l’OAPI le 30 septembre 2025 sous le numéro 02-2025.

La ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Assouman, a reçu le 18 octobre 2025, les certificats des mains de l’OAPI. « Cette reconnaissance ouvre la voie à de nouveaux marchés », a-t-elle déclaré.

L’IGP protège les noms des produits dans les 17 États membres de l’OAPI. Leur usage est désormais strictement encadré.

« Ces noms ne peuvent plus être utilisés pour des produits qui ne viennent pas des zones d’origine », a rappelé Michel Gonomy, expert IGP à l’OAPI. Il évoque des sanctions sévères en cas de contrefaçon.

Le processus de labellisation a duré 6 ans.

Pour Denis Bohoussou, directeur général de l’OAPI, cette certification est un levier de développement. Elle valorise la qualité des produits, leur ancrage géographique et les savoir-faire locaux.
M. M.

20 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




