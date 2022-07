La société MOOV AFRICA BENIN SA lance le présent appel d’offres en vue de la sélection d’une société spécialisée pour la réalisation des travaux d’étanchéité et de peinture (...)

Un présumé voleur de moto a été arrêté et tabassé par la population à Bohicon dans la journée de ce mardi 12 juillet 2022. Le mis en cause, un maçon de profession, a été par la (...)

Deux DJ ont été appréhendés à Zogbadjè et Agori, deux quartiers situés à Abomey-Calavi le weekend écoulé. Les mis en cause sont poursuivis pour pollution sonore. La pollution (...)

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

12 juillet 2022 par

Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (...)La campagne électorale de l’élection des membres de la Chambre de (...)La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Claudine Afiavi (...)L’artiste béninois Bobo Wê donne de ses nouvelles après l’accident dont il (...)La femme qui a tué son mari à coups de hache a été conduite ce mardi 12 (...)MFS Africa, la plus grande plateforme panafricaine de paiements (...)L’agence internationale de notation Moody’s a confirmé la notation de (...)A partir de 2025, le raccordement au réseau électrique sera gratuit. (...)Le Professeur Joseph Djogbénou a démissionné de la tête de la Cour (...)Le Professeur Joseph Djogbénou n’est plus à la tête de la Cour (...)