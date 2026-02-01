dimanche, 1er février 2026 -

Célébration du Nouvel An chinois

Ganvié donne le coup d’envoi de la Quinzaine cinématographique chinoise 2026

(Des séances de projection dans 15 villes du Bénin)




La Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, édition 2026 a été officiellement lancée dans la soirée du samedi 31 janvier à l’espace 2 Giga de Ganvié, commune de Sô Ava. C’est le début d’une grande tournée cinématographique à travers le Bénin.

Ça y est ! La Quinzaine Cinématographique Chinoise démarre avec la projection de films dans plusieurs villes du Bénin. Ganvié a accueilli la toute première séance dans la soirée de ce samedi 31 janvier. Cette initiative culturelle majeure s’inscrit dans le cadre de la célébration du Nouvel An chinois, placé cette année sous le signe du Cheval, symbole de courage, de sagesse, de loyauté et d’élan vers l’avenir. Organisée par Gangan Productions, en partenariat avec la coopération chinoise, la Quinzaine Cinématographique Chinoise ambitionne d’aller à la rencontre des populations sur l’ensemble du territoire national. Dans son allocution, Claude Balogoun, promoteur de Gangan Productions, a exprimé sa joie de lancer cette 18ᵉ édition de Cinéma dans la Cité.

Claude Balogoun, promoteur de Gangan Productions

« Cette année, notre cheval prend son envol depuis les eaux du lac Nokoué, ici à Ganvié, ville touristique de notre pays, pour parcourir 15 villes du Bénin », a-t-il déclaré.

Du 31 janvier au 28 février 2026, les espaces publics seront transformés en salles de cinéma, pour aller à la rencontre des publics. La tournée conduira les équipes à Kétou, Pobè, Abomey, Dogbo, Savalou, Djougou, Copargo, Natitingou, Tchaourou, Parakou, Nikki, Gania, Allada et Porto-Novo.

Un pont culturel entre le Bénin et la Chine

Présent à la cérémonie, le maire de la commune de Sô-Ava, André Oussou Todjè, a salué le choix de Ganvié pour le lancement de l’événement. « La présence de l’Ambassadeur de la Chine honore notre commune et illustre la solidité des relations d’amitié et de coopération entre le Bénin et la Chine, renforcées aujourd’hui par cette quinzaine cinématographique, véritable pont culturel entre nos peuples », a-t-il affirmé.

Au nom du Conseil National des Organisations d’Artistes (CNOA), la secrétaire générale, Prudientienne Houngnibo Gbaguidi, a remercié Gangan Productions pour cette initiative mise en œuvre avec la Chine depuis plusieurs années.

Pour l’Ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin, Zhang Wei, cette édition revêt une importance particulière.

Zhang Wei, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Bénin

« 2026 marque l’année sino-africaine des échanges humains et culturels. Nous saisissons cette occasion pour élargir les échanges humains, approfondir les dialogues entre les civilisations et continuer à créer une atmosphère d’échanges culturels plus riche et dynamique afin de promouvoir sans cesse le développement du partenariat sino-béninois », a-t-il souligné. L’ambassadeur a invité les Béninois à célébrer le Nouvel An chinois aux côtés du peuple chinois.

Une dynamique nouvelle pour l’industrie cinématographique au Bénin

Procédant au lancement de cette initiative, le représentant du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, William Codjo, s’est réjoui de la solidité des relations entre le Bénin et la Chine. Selon le directeur de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), une nouvelle ère s’ouvre avec l’adoption de la loi sur l’industrie du cinéma et de l’image animée le 28 janvier à l’Assemblée nationale.

William Codjo, directeur de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture

« L’industrie cinématographique est un élément essentiel de la politique culturelle du président de la République, Patrice Talon. Le cinéma au Bénin va se développer de manière graduelle et cela commence à se remarquer par l’adoption de cette loi qui sera bientôt promulguée », a-t-il déclaré. Devant un public intergénérationnel, William Codjo a insisté sur l’importance de former des cinéphiles dès le plus jeune âge, convaincu que parmi ces enfants naîtront les professionnels du cinéma.

La cérémonie de lancement a été ponctuée de prestations artistiques des élèves des classes culturelles de Ganvié, suivies de la performance remarquée de l’artiste Delcos Man Adankanlin Wougo-Wougo. La soirée s’est poursuivie avec la projection du film béninois « Un jour, tout a basculé », une production de l’ABPF réalisée par Claude Balogoun, consacrée à l’éducation sexuelle de la jeunesse, puis du film chinois « Vanguard ». Un jeu-concours a clôturé l’événement dans une ambiance conviviale, avec la distribution de nombreux lots offerts par les partenaires. Avec cette Quinzaine Cinématographique Chinoise – Cinéma dans la Cité, le cinéma s’invite une fois de plus au cœur des populations béninoises, renforçant les liens culturels entre le Bénin et la Chine.

Akpédjé Ayosso

1er février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




