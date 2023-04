Gangbé Brass Band en concert à l’Institut français

Le groupe Gangbé Brass Band anime un géant concert dans la soirée de ce samedi 1er avril 2023 à l’Institut français du Bénin (IFB). Ce concert s’inscrit dans le cadre des activités de musique fanfare prévues pour le second trimestre de l’année 2023 à l’IFB.

De la musique fanfare ce samedi 1er avril à l’Institut français du Bénin. Le groupe Gangbé Brass Band va égayer le public. L’annonce a été faite par la directrice déléguée de l’IFB lors d’une conférence de presse ce vendredi 31 mars. Il s’agit selon Fabienne BIDOU, d’un des deux grands rendez-vous de ce mois d’avril.

Ce concert selon Athanase, un des membres de l’orchestre, vise à annoncer l’arrivée d’un grand groupe français dénommé "Journal intime". Un groupe avec lequel Gangbé Brass Band a travaillé l’été dernier à Paris avec deux semaines de résidence.

Ce groupe selon Athanase devrait présenter la première phase du projet le 14 mars dernier, ce qui n’a plus été possible, en raison des contraintes d’agenda chargé. « Le concert de ce 1er avril, c’est pour annoncer l’accueil et l’arrivée du "Journal intime" le 09 décembre prochain », a-t-il insisté avant d’informer que plusieurs tournées sont prévues avec "Journal intime".

Le concert poursuivit Athanase, sera également l’occasion de retracer l’histoire du groupe à travers l’usage des rythmes, chants et danses du Bénin. Il n’a pas manqué de remercier l’IFB pour son soutien et son accompagnement.

Après ce concert du groupe Gangbé Brass Band, une grande rencontre de musique en fanfare aura lieu le 08 avril. Elle regroupe Harmony’s Brass Band, Assia Brass Band, Ayessi Brass Band, Ifè Brass Band, fanfare RELP du Togo, et Pépit’Arts du Bénin. « Ce sera une énorme rencontre de soufflants », a confié Fabienne BIDOU. Cette activité culturelle selon la directrice déléguée de l’IFB, vise à « rendre hommage » à la fanfare en tant qu’identité du Bénin, et la dynamique qui l’entoure ; très rare et présent dans peu de pays.

Pour le second trimestre de l’année 2023, au total 14 « sorties d’atelier » seront découvert en danse, théâtre, cirque ou musique à l’Institut français du Bénin.

F. A. A.

