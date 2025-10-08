Galiou Soglo n’est pas à jours vis-à-vis des impôts

Le fils de l’ancien président de la République n’est pas en règle vis-à-vis du service des impôts au Bénin. Et pour cause, il peine à entrer en possession de son quitus fiscal.

« RoW libère mon quitus fiscal », c’est le message que l’ancien ministre des sports, Galiou Soglo, a posté sur sa page Facebook ce mercredi 8 octobre 2025. A travers cette publication, il plaide pour l’obtention de son quitus fiscal dans la perspective des prochaines consultations électorales.

De sources proches de l’administration des impôts, Galiou Soglo est actionnaire dans plusieurs entreprises ; lesquelles ne sont en règle vis-à-vis des impôts au Bénin. Une situation qui plombe la participation de ce candidat qui aspire porter les couleurs du parti d’opposition Les Démocrates aux prochaine consultations électorales.

Apres la publication de son message sur Facebook, l’ancien ministre a été aperçu à la DGI environ de 16 heures .

