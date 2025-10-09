jeudi, 9 octobre 2025 -

CAF Trophy Hunt

Gagne un iPhone 17 Pro Max, un iPad Air 11, un Valve Steam Deck et d’autres prix avec la promotion 1xBet !




Le second semestre 2025 promet d’être intense pour tous les passionnés de football africain. Plusieurs tournois majeurs seront organisés sous l’égide de la CAF, partenaire officiel du bookmaker d’ordre mondial 1xBet : la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2024), le Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2025), la Supercoupe de la CAF, la Coupe de la Confédération, la Ligue des champions et la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025).

Spécialement pour cette période chargée de la saison, 1xBet a lancé une grande promotion « CAF Trophy Hunt », où vous pourrez soutenir vos équipes africaines préférées et tenter d’empocher de précieux cadeaux : un iPhone 16 Pro Max, une PlayStation 5 Pro avec EA SPORTS FC 25, un MacBook Pro, un iPad Air 11 et bien plus encore.

Comment participer ?

1xBet souhaite que le football et des expériences palpitantes soient accessibles à tous les fans, c’est pourquoi les conditions de la promotion ont été simplifiées au maximum. Pour participer, vous devez :

1. Vous connecter/vous inscrire sur la plateforme 1xBet ;
2. Remplir les champs obligatoires de votre compte personnel ;
3. Cliquer sur le bouton « Participer » sur la page de l’offre ;
4. Parier 328 XOF ou plus sur les matchs des tournois organisés par la CAF.
Pour être éligible aux récompenses, placez des paris simples à une cote d’au moins 1,3, ainsi que des paris combinés à une cote d’au moins 1,3 pour chaque sélection. Au moins l’un des événements choisis doit être un match du tournoi de la CAF.

Pour chaque pari, vous recevrez des tickets promotionnels et participerez automatiquement au tirage au sort. Les débutants se verront accorder un bonus alléchant : pour leur premier pari, ils obtiendront 4 tickets supplémentaires.

Plus vous avez de tickets, plus vous avez de chances de rafler un prix de luxe. Pour augmenter vos chances de succès, participez aux « Matchs chanceux » et collectionnez des trophées qui vous donneront accès à des prix exceptionnels.

L’offre « CAF Trophy Hunt » se déroule en six étapes, chacune se terminant par un tirage au sort :

Étape 1 : tirage au sort – 29 juillet 2025
Étape 2 : tirage au sort – 2 septembre 2025
Étape 3 : tirage au sort – 21 octobre 2025
Étape 4 : tirage au sort – 1ᵉʳ décembre 2025
Étape 5 : tirage au sort – 20 janvier 2026
Étape finale : tirage au sort – 27 janvier 2026.
Tous les résultats seront publiés sur la page de la promotion.

Supercoupe de la CAF 2025 : La course aux prix a commencé !

La Supercoupe de la CAF approche à grands pas ! Le 18 octobre, les ténors du continent s’affronteront pour la gloire ultime. Dépêche-toi et récupère un maximum de billets.

Lors de la 3e étape, 1xBet tirera au sort les prix suivants :

Smartphones et tablettes : Apple iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 13 Lite, Apple iPad Air 11
Accessoires gaming : Apple AirPods Pro, Samsung Galaxy Watch7, Apple AirPods Max
Gadgets intelligents : Valve Steam Deck, Oculus Quest 2
Autres gadgets  : enceinte portable Apple HomePod mini, GoPro HERO13
Codes promo
Participez à la promotion 1xBet ! Ne manque pas ta chance de soutenir ton équipe préférée et d’emporter les gadgets dont tu rêvais !

9 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Bénin et Qatar échangent sur l’avenir du Volley-ball


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Fédération béninoise de Volley-ball, El Hadj Ali (…)
Lire la suite

Sylvain Bossouvi marche vers Rabat pour les Guépards


8 octobre 2025 par La Rédaction
Le marcheur béninois Sylvain Bossouvi s’est engagé dans un défi (…)
Lire la suite

La FBF salue la mémoire de Bruno Didavi


7 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Fédération béninoise de football (FBF), à travers un communiqué (…)
Lire la suite

Hugues Alain Adjovi intègre la Commission des arbitres de la FIFA


5 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le président de la Commission des arbitres de la Confédération (…)
Lire la suite

Le Championnat de Bodybuilding et Fitness lancé à Porto-Novo


5 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La ville de Porto-Novo a accueilli ce week-end, le lancement officiel (…)
Lire la suite

Les 25 Guépards retenus par Gernot Rohr


3 octobre 2025 par Marina Houénou
Pour les Éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des (…)
Lire la suite

Le Bénin prend la tête du Groupe C


29 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La FIFA a infligé une sanction à l’Afrique du Sud pour avoir aligné un (…)
Lire la suite

Coton FC s’impose à Black Man Warrior 4-1


27 septembre 2025 par Marc Mensah
Le vice-champion du Bénin, Coton FC, a décroché, vendredi 26 septembre (…)
Lire la suite

Le Bénin élimine la Guinée


26 septembre 2025 par Marc Mensah
Les Amazones U20 du Bénin poursuivent leur belle aventure. Ce vendredi (…)
Lire la suite

Les Amazones U20 écrasent la Guinée 5-1


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En match aller du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, (…)
Lire la suite

Match nul entre Dadjè FC et Al Ahli SC de Tripoli


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’équipe de Dadjè FC, champion en titre du Bénin et Al Ahli SC de (…)
Lire la suite

Fouzi Lekjaa reconduit à la tête de l’UAFA


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une élection, lundi 15 septembre 2025, à Riyad, Fouzi (…)
Lire la suite

A J-100, le Maroc est prêt !


12 septembre 2025 par Marc Mensah
À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) (…)
Lire la suite

Mounié rejoint Alanyaspor en Turquie


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le capitaine des Guépards, Steve Mounié, va rejoindre Alanyaspor, un (…)
Lire la suite

Le Bénin défie la Lituanie ce weekend


12 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale de Tennis va affronter les samedis 13 et (…)
Lire la suite

Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde


7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du (…)
Lire la suite

Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 (…)
Lire la suite

Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 (…)
Lire la suite




