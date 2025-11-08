8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Le parti Renaissance nationale (RN) de Claudine Prudencio fait désormais partie intégrante de l'Union progressiste le renouveau (UP-R). La décision a été prise au terme
La star de la musique béninoise, Angélique Kidjo, vient une fois encore d'être honorée sur la scène internationale de musique. Elle fait partie des nominés pour l'édition
8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À Dakar, Proparco a accordé un prêt structuré de long terme à la ferme avicole Gade Gui, l'une des entreprises majeures de la filière et un acteur clé de la sécurité
8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Les meilleurs arrondissements à l'issue du Concours « Abomey-Calavi Ville propre » organisé par l'ONG Bénin Villes Propres, en collaboration avec la Société de Gestion des
Lutte contre le trafic de stupefiants à Sèmè-Podji
8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une opération conduite par la direction départementale de la Police de l'Ouémé, appuyée par les commissariats d'Agblangandan et d'Ekpè PK10, a permis de démanteler,
8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a représenté le Président Patrice Talon au Forum "Notre Futur Brésil–France" tenu le 5 novembre 2025 à
