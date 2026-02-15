Gabriel Ganhoutodé reconduit à la tête d’Avrankou

Réuni ce dimanche 15 février 2026, le nouveau Conseil communal d’Avrankou a renouvelé sa confiance à Gabriel Ganhoutodé. Le maire sortant est reconduit pour un nouveau mandat de sept ans.

À l’occasion de l’installation officielle du Conseil communal, les conseillers ont procédé à la désignation du maire et de ses adjoints. Gabriel Ganhoutodé a été reconduit au poste de maire, confirmant ainsi la majorité obtenue par son parti lors des dernières communales.

À ses côtés, Louis Dègbogbahoun occupe désormais le poste de premier adjoint au maire, tandis que Serges Issa Missikpodé devient le deuxième adjoint.

Cette reconduction s’inscrit dans la continuité de la dynamique impulsée par la majorité issue de l’Union Progressiste le Renouveau, formation politique arrivée en tête à Avrankou lors du scrutin communal.

