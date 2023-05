GPS, une référence dans la location des voitures au Bénin

Groupe Phoenix Services (GPS), est une agence de location de voitures neuves, avec des chauffeurs compétents et professionnels basée à Houéyiho dans le 11e arrondissement de Cotonou. Il propose une large gamme de véhicules de haut standing avec ou sans chauffeur à sa clientèle.

Pour vos besoins de location d’une voiture neuve de haut standing pour une durée courte ou longue, Groupe Phoenix Services reste la seule référence. C’est l’une des plus grandes agences de location de véhicules à Cotonou, et qui met des chauffeurs compétents et professionnels à la disposition de sa clientèle. Elle propose plusieurs types de voitures à sa clientèle ; notamment les 4×4, les SUV, les Pik-up, les mini bus, les Berlines, les camionnettes, etc.



L’agence de location de véhicules offre des possibilités de leasing à ses clients corporate. Elle dispose d’un "Service Client Étoile" qui permet de répondre à toutes les questions.



Outre les services de location de courte et longue durée, GPS organise également des voyages pour ses clients particuliers et corporate. Les déplacements d’’affaires, les déplacement à la carte, la gestion logistique transport séminaires/conférences, sont entre autres, les offres que l’agence propose au public. Ses bureaux sont ouverts tous les jours du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30. L’agence de location de véhicules ouvre également ses portes les samedis de 8h00 à 13h00.



Groupe Phoenix Services est joignable 24h /24 au 66 81 20 62, et sur le 95 34 09 99.

