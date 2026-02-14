GNANGUENON Calixte Marie élue maire d’Allada

La Commune d’Allada a un nouveau visage à sa tête. Ce samedi 14 février 2026, GNANGUENON Calixte Marie a été élue maire, à l’issue de la session consacrée à l’installation de la nouvelle équipe communale.

Élue sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), GNANGUENON Calixte Marie dirigera désormais la ville d’Allada. Elle succède à Joseph Cakpo.

Son élection marque une nouvelle étape dans la gouvernance locale de cette commune du département de l’Atlantique. Elle sera assistée par ATCHOHOUNDO Bernard et GBEDJI Paul Armel respectivement 1er et 2e adjoint.

