Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou    

GNANGUENON Calixte Marie élue maire d’Allada




La Commune d’Allada a un nouveau visage à sa tête. Ce samedi 14 février 2026, GNANGUENON Calixte Marie a été élue maire, à l’issue de la session consacrée à l’installation de la nouvelle équipe communale.

Élue sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), GNANGUENON Calixte Marie dirigera désormais la ville d’Allada. Elle succède à Joseph Cakpo.

Son élection marque une nouvelle étape dans la gouvernance locale de cette commune du département de l’Atlantique. Elle sera assistée par ATCHOHOUNDO Bernard et GBEDJI Paul Armel respectivement 1er et 2e adjoint.

14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Dieudonné Agbaka, nouveau maire de Glazoué


14 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La commune de Glazoué, dans le département des Collines, a désormais un (…)
Lire la suite

Amazone Airlines obtient son certificat d’exploitation


14 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La compagnie Amazone Airlines peut désormais mener ses activités au (…)
Lire la suite

Le Bénin 6ᵉ en Afrique, 3ᵉ dans la CEDEAO et 2è dans l’UEMOA


12 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin maintient sa position dans le dernier classement mondial de (…)
Lire la suite

15 structures d’appui reçoivent 1,49 million USD de subventions


11 février 2026 par Marc Mensah
15 Organisations d’Appui à l’Entrepreneuriat (OAE) ont reçu, vendredi 6 (…)
Lire la suite

Baba Malick nommé directeur régional au bureau d’Abidjan de la BIDC


10 février 2026 par Akpédjé Ayosso
La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a (…)
Lire la suite

Liste des 20 marchés déjà ouverts


8 février 2026 par Marc Mensah
Dans le cadre du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), le Bénin a (…)
Lire la suite

Le champ de Sèmè révèle un potentiel de 950 millions de barils


4 février 2026 par Marc Mensah
Le champ pétrolier offshore de Sèmè est estimé à 950 millions de barils (…)
Lire la suite

« Nouveaux Horizons » vers un Bénin de splendeurs


4 février 2026 par Ignace B. Fanou
Un visuel marque la Une de la presse depuis quelques jours. Il s’agit (…)
Lire la suite

UEMOA et OIT s’unissent pour l’employabilité des jeunes


4 février 2026 par Marc Mensah
Le président de la Commission de l’Union économique et monétaire (…)
Lire la suite

Talon lance la Vision 2060 pour “un monde de splendeurs”


3 février 2026 par Marc Mensah
Le Bénin s’est officiellement projeté vers l’horizon 2060. Le président (…)
Lire la suite

Sharp Vision : quand la France régule les jeux africains par procuration


3 février 2026 par La Rédaction
Depuis quelques années, le continent africain assiste à l’émergence (…)
Lire la suite

Godomey, marché de charbon et de la pharmacopée


3 février 2026 par Marc Mensah
Lors du Conseil des ministres du 21 janvier 2026, le gouvernement a (…)
Lire la suite

La ferme Pintabel forme à l’élevage amélioré des volailles locales à (…)


2 février 2026 par Marc Mensah
‎Des éleveurs et porteurs de projets avicoles des communes de Matéri et (…)
Lire la suite

Le Bénin s’impose comme un modèle régional du climat des affaires


1er février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le rapport Businesse Ready (B-Ready 2025) de la Banque mondiale a été (…)
Lire la suite

Les Etats UEMOA ont mobilisé 11 858 milliards FCFA en 2025


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Au titre de l’année 2025, les Etats de l’UEMOA ont mobilisé 11 858 (…)
Lire la suite

De nouvelles perspectives d’affaires entre le Bénin et le Brésil


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso
Cotonou accueille depuis ce jeudi 29 janvier 2026, une mission (…)
Lire la suite

BRIGHT CANDLE SARL agréée pour la production de bougies à Sèmè-Podji


28 janvier 2026 par Marc Mensah
Le gouvernement a accordé l’agrément au régime A du Code des (…)
Lire la suite

NICHAK EMBALLAGES SARL agréée pour une unité d’emballages plastiques (…)


28 janvier 2026 par Marc Mensah
La société NICHAK EMBALLAGES SARL figure parmi les entreprises ayant (…)
Lire la suite


