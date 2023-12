GIABA prime les lauréats du Concours interuniversitaire d’art oratoire sur l’impact du BC/FT

Les étudiants de 6 des Etats membres du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ont compéti, jeudi 30 novembre 2023 à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin). A l’issue de cette 5è édition du Concours interuniversitaire d’art oratoire sur l’impact du Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (BC/FT) sur les économies ouest-africaines, les trois premiers Prix sont revenus respectivement au Sénégal, Bénin et Togo.

Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) a organisé, jeudi 30 novembre 2023 à l’amphithéâtre Idriss Déby de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin, la 5è édition du Concours interuniversitaire d’art oratoire sur l’impact du Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (BC/FT) sur les économies ouest-africaines. Le concours placé sous le thème ‘’La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : quels enjeux pour la jeunesse ‘’ a opposé six (06) étudiants présélectionnés dans les Etats membres francophones et lusophones du GIABA. Les six candidats représentant respectivement l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) ; l’Université publique du Cabo Verde (Cabo Verde) ; l’Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) ; l’Université Amílcar Cabral (Guinée Bissau) ; l’Université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal) et l’Université de Lomé (Togo) ont presté chacun durant 20 minutes maximum devant un Jury.

Les présentations sont axées, entre autres, sur l’Aperçu de la menace BC/FT dans la société, les risques et enjeux du BC/FT ; les Conséquences du BC/FT sur le développement économique des Etats membres de la CEDEAO ; Rôle et efforts du GIABA dans la lutte contre le BC/FT en Afrique de l’Ouest ; Stratégies de lutte contre le BC/FT au sein de la jeunesse ouest-africaine ; Rôle des universitaires dans la lutte contre le BC/FT en Afrique de l’Ouest ; le rôle des jeunes dans la LBC/FT et les infractions sous-jacentes.

L’organisation du concours témoigne de l’intérêt que le dispositif national et régional de lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme accorde aux jeunes et de la nécessité de prévenir les activités liées aux BC/FT et autres infractions sous-jacentes, selon Wilfried Houedokou, Président par intérim de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) et Correspondant national du GIABA. « Mettre cette problématique au centre d’un art oratoire permettra aux jeunes de bien cerner les risques auxquels ils sont exposés et de prendre des dispositions nécessaires pour ne plus se compromettre dans leur vie quotidienne », a-t-il expliqué.

La « stratégie » adoptée à travers le concours d’art oratoire est à la fois « ludique et stimulante ». Elle « permettra infailliblement aux jeunes de mieux cerner les risques auxquels ils sont exposés », a reconnu Yélindo Patrick Houessou, Vice-Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Représentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique. Il a saisi l’occasion pour remercier le GIABA pour avoir choisi le Bénin pour abriter la 5è édition du Concours interuniversitaire d’art oratoire sur l’impact du Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (BC/FT) sur les économies ouest-africaines.

Pour Mamadou Konaté, le représentant du Représentant résident de la CEDEAO au Bénin, il est primordial de sensibiliser et d’éduquer les jeunes sur les dispositifs de lutte contre le BC/FT. A l’en croire le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des « fléaux qui menacent » les « économies » et la « stabilité » des pays africains. « En développant vos compétences en art oratoire, vous vous armez d’outils puissants pour sensibiliser vos pairs, vos familles et vos communautés sur les dangers du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », a indiqué Mamadou Konaté à l’endroit des jeunes étudiants.

L’objectif du GIABA, selon Timothy Melaye, le représentant du Directeur général de l’institution, est de mobiliser les étudiants et le public universitaire contre le BC/FT. Le concours entend susciter des contributions universitaires pertinentes au moyen de travaux de recherches et de publications d’ouvrages sur le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (BC/FT).

A l’issue des délibérations du Jury, la candidate de l’Université Cheikh-Anta-Diop (Sénégal), Oumou Kalsoum Thiandoum a remporté le 1er prix avec une moyenne de 89,33 sur 100.

L’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) représentée par Gracia Darel Bignon Dolape gagne le 2è Prix avec une moyenne de 80,66 sur 100.

La troisième place est revenue à l’Université de Lomé (Togo) qui a obtenu 73 points grâce au candidat Batiam Lare Baknampar.

Le trio gagnant a reçu respectivement une plaque, un ordinateur portatif, un certificat de participation plus un chèque de 1000 USD (1er Prix), 750 USD (2è prix) et 500 USD (3è prix).

Un ordinateur portatif a été offert à chacun des autres participants (Guinée Bissau, Côte d’Ivoire et Cabo Verde) en guise de lot de consolation plus un certificat de participation.

Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) est une institution spécialisée de la CEDEAO. Elle a en charge le renforcement des capacités des Etats membres dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la région ouest-africaine.

Marc MENSAH

