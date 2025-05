GDIZ livre 50.000 pièces de vêtements à la marque GEMO

Au Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a exporté vendredi 23 mai 2025, plus de 50 000 pièces de vêtements Made in Benin à destination de la marque française GEMO, renforçant ainsi son positionnement en tant que pôle incontournable pour la confection de vêtements dans la région Afrique de l’Ouest.

Après KIABI, US POLO ASSN, The Children’s Place (TCP), la marque GEMO du groupe Eram, l’un des ‘’leaders historiques’’ du secteur de la mode en France choisit le Bénin pour la confection de ses vêtements. Une première exportation de plus de 50 000 pièces de vêtements a été effectuée vendredi 23 mai 2025, marquant ainsi le début d’un partenariat stratégique entre GEMO et Benin Textile Corporation, l’une des unités de confection de vêtements implantée au sein de la Zone industrielle de Glo-Djigbé.

Ce partenariat selon la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BEIN), structure en charge de la promotion et du développement de la GDIZ, s’inscrit dans le cadre d’un engagement à long terme, avec un objectif de livraison de 1 million de pièces d’ici fin 2025, et une « projection ambitieuse » de 3 millions d’unités pour l’année 2026.

« Cette première expédition pour GEMO confirme l’attractivité de la GDIZ comme plateforme industrielle de référence pour les grandes marques mondiales. Nous sommes fiers que des enseignes comme KIABI, The Children’s Place, US POLO ASSN et maintenant GEMO choisissent le Bénin pour produire durablement et compétitivement », a déclaré Létondji Beheton, Directeur général de la SIPI-BENIN.

« Pour GEMO, ce partenariat avec la GDIZ s’inscrit dans une logique stratégique de “near shoring” et de réduction de notre empreinte carbone. Produire au Bénin, avec du coton local, dans un cadre socialement responsable, représente un véritable levier d’innovation durable », a déclaré pour sa part, Brice Berrard, Directeur des achats de GEMO.

En satisfaisant cette commande de GEMO, la GDIZ confirme sa capacité à répondre aux standards internationaux en matière de qualité, de volume, de délais et de conformité sociale et environnementale.

A propos de GEMO

« GEMO est une marque française de prêt-à-porter accessible fondée en 1991 par le Groupe Eram. Elle propose des vêtements, chaussures et accessoires pour toute la famille, avec un réseau de plus de 400 magasins et une présence dans plusieurs pays européens. Engagée dans une démarche de mode responsable, GEMO mise sur des approvisionnements durables, une logistique optimisée et des partenariats industriels porteurs de sens, à l’image de sa nouvelle collaboration avec le Bénin ».

