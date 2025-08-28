GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka

La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un rendez-vous économique stratégique d’envergure qui met en lumière les opportunités d’investissement au Bénin, notamment à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Il s’agit du « Benin Business Forum 2025 », organisé dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025.

Après une brillante participation à l’Africa CEO Forum organisé, en mai dernier, à Abidjan en Côte d’Ivoire, le Bénin veut renforcer sa présence sur la scène économique internationale. Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, la ville d’Higashi-Osaka va accueillir ce jeudi 28 août 2025, « Le Benin Business Forum », un rendez international de haut niveau destiné à renforcer la coopération économique avec le Japon et attirer les investisseurs vers les opportunités offertes par le marché béninois.

Grâce à une croissance soutenue et un programme de réformes structurelles ambitieuses, le Bénin se positionne comme un hub de stabilité, d’innovation et de productivité, offrant un accès privilégié à un marché de plus de 420 millions de consommateurs en Afrique de l’Ouest.

« Le Benin Business Forum », co-organisé par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx-Bénin), l’Ambassade du Bénin au Japon, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Osaka, ainsi que plusieurs partenaires stratégiques, connaîtra la participation de dirigeants et chefs d’entreprises japonais, des investisseurs, des promoteurs des PME, et des acteurs impliqués dans la coopération économique entre le Japon et l’Afrique.

Focus spécial sur la GDIZ

L’un des temps forts de l’évènement, est la keynote dédiée à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, véritable fer de lance de l’industrialisation du Bénin. Intitulée ‘’La GDIZ comme moteur du développement agro-industriel’’, elle sera animée par Faki Adjé, Directeur Général Adjoint de SIPI-BÉNIN S.A, structure en charge de l’aménagement, du développement et de la promotion de la zone économique spéciale. Il présentera aux investisseurs présents à ce rendez-vous stratégique, les opportunités d’investissement offertes par le Bénin, et plus spécifiquement celles liées à la GDIZ.

Le forum, orienté résultats selon un communiqué de la SIPI-BENIN SA, proposera également des présentations sectorielles, des panels d’experts et des sessions B2G (Business to Government) permettant aux investisseurs japonais de bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour développer leurs projets au Bénin.

