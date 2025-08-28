jeudi, 28 août 2025 -

413 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Investir au Bénin

GDIZ à l’honneur au Benin Business Forum 2025 à Osaka




La ville d’Higashi-Osaka au Japon accueille, ce jeudi 28 août 2025, un rendez-vous économique stratégique d’envergure qui met en lumière les opportunités d’investissement au Bénin, notamment à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Il s’agit du « Benin Business Forum 2025 », organisé dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025.

Après une brillante participation à l’Africa CEO Forum organisé, en mai dernier, à Abidjan en Côte d’Ivoire, le Bénin veut renforcer sa présence sur la scène économique internationale. Dans le cadre de l’Exposition universelle Osaka 2025, la ville d’Higashi-Osaka va accueillir ce jeudi 28 août 2025, « Le Benin Business Forum », un rendez international de haut niveau destiné à renforcer la coopération économique avec le Japon et attirer les investisseurs vers les opportunités offertes par le marché béninois.

Grâce à une croissance soutenue et un programme de réformes structurelles ambitieuses, le Bénin se positionne comme un hub de stabilité, d’innovation et de productivité, offrant un accès privilégié à un marché de plus de 420 millions de consommateurs en Afrique de l’Ouest.
« Le Benin Business Forum », co-organisé par l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx-Bénin), l’Ambassade du Bénin au Japon, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Osaka, ainsi que plusieurs partenaires stratégiques, connaîtra la participation de dirigeants et chefs d’entreprises japonais, des investisseurs, des promoteurs des PME, et des acteurs impliqués dans la coopération économique entre le Japon et l’Afrique.

Focus spécial sur la GDIZ
L’un des temps forts de l’évènement, est la keynote dédiée à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé, véritable fer de lance de l’industrialisation du Bénin. Intitulée ‘’La GDIZ comme moteur du développement agro-industriel’’, elle sera animée par Faki Adjé, Directeur Général Adjoint de SIPI-BÉNIN S.A, structure en charge de l’aménagement, du développement et de la promotion de la zone économique spéciale. Il présentera aux investisseurs présents à ce rendez-vous stratégique, les opportunités d’investissement offertes par le Bénin, et plus spécifiquement celles liées à la GDIZ.
Le forum, orienté résultats selon un communiqué de la SIPI-BENIN SA, proposera également des présentations sectorielles, des panels d’experts et des sessions B2G (Business to Government) permettant aux investisseurs japonais de bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour développer leurs projets au Bénin.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




L’Asie, premier client à l’exportation du Bénin


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le volume des exportations du Bénin vers le marché asiatique en 2024, (…)
Lire la suite

Le nouveau marché de Ouando s’ouvre avant décembre


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les travaux de construction du nouveau marché de Ouando, dans le 5e (…)
Lire la suite

Le GIABA dévoile son rapport annuel 2024 à Dakar


27 août 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent (…)
Lire la suite

Harmonisation des horaires frontaliers pour débloquer le potentiel (…)


20 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 19 août 2025 marque une étape dans les efforts d’intégration (…)
Lire la suite

Le Parlement scrute le rapport 2024 de la CDC Bénin


19 août 2025 par Marc Mensah
Les députés de la Commission des finances et des échanges ont entamé ce (…)
Lire la suite

Bosquet Investments Ltd. acquiert 21,22 % du capital d’Ecobank (…)


18 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Ecobank Transnational Incorporated (ETI), société mère du Groupe (…)
Lire la suite

La commercialisation des amandes de karité démarre ce mercredi


13 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a fixé les conditions de déroulement de la (…)
Lire la suite

Le Centre d’écoute clients du Trésor public opérationnel


13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a (…)
Lire la suite

Le Trésor public accélère la transformation digitale avec la carte RoW


12 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Direction générale du Trésor et de la comptabilité (DGTCP) a (…)
Lire la suite

SETC BÉNIN et son gérant exclus des marchés publics ‎


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le 24 juillet 2025, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) (…)
Lire la suite

Liste des 172 agents recrutés pour le MEF


9 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici les résultats du concours de recrutement de cent soixante-douze (…)
Lire la suite

La PRMP d’Aplahoué suspendue


8 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

La DGI dématérialise plusieurs documents fiscaux


5 août 2025 par Marc Mensah
Dès le 1er septembre 2025, la Direction Générale des Impôts (DGI) (…)
Lire la suite

L’ATDA-VN veut atteindre une production d’un million de tonnes de riz


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Agence Territoriale de Développement Agricole Vallée du Niger (…)
Lire la suite

Près de 15 000 marchands installés dans les nouveaux marchés modernes


5 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des milliers de marchands occupent déjà les nouveaux marchés urbains (…)
Lire la suite

Le secteur privé béninois réaffirme son rôle moteur dans l’économie (…)


4 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La 3e édition de la Nuit des Elus, rencontre stratégique annuellement (…)
Lire la suite

La BCEAO lance sa plateforme interopérable et facilite les transactions (…)


3 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A partir du 30 septembre 2025, les transferts interbancaires se feront (…)
Lire la suite

Un cadre formel pour la coopération économique Bénin-Nigeria


2 août 2025 par Marc Mensah
Une délégation officielle du Nigeria a séjourné au Bénin du 31 juillet (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires