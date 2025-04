GDIZ LOCAL IMPACT, le creuset dédié aux investisseurs locaux

A la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), une nouvelle initiative permet de promouvoir les opportunités d’investissement et de partenariat avec les investisseurs locaux. Il s’agit de la GDIZ LOCAL IMPACT, officiellement lancée le jeudi 24 avril 2025 à Cotonou.

Dans le cadre de son engagement pour le développement économique et l’industrialisation du Bénin, la Zone industrielle de Glo-Djigbé a procédé au lancement de la GDIZ LOCAL IMPACT, un programme destiné à promouvoir les opportunités d’investissement et de partenariat auprès des opérateurs économiques béninois. L’objectif de cette nouvelle initiative de la zone économique spéciale est de favoriser l’émergence de nouvelles chaînes de valeur locales et de renforcer durablement le tissu économique national en mobilisant les investisseurs béninois autour de la dynamique de la zone. Plus de 50 investisseurs locaux ont pris part à la cérémonie officiellement de lancement le 24 avril dernier.

Eustache Gustave Kotingan, Président du Conseil national du patronat du Bénin (CNP Bénin), Régis Facia, Premier Vice-Président du CNP Bénin, Noelle Sadeler, Directrice Support aux investisseurs de l’APIEx, ainsi que des représentants de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin (CDC Bénin) et de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin), ont rehaussé l’évènement de leur présence. Leur appui selon la Cellule de communication de la SIPI-BENIN, a été déterminant pour le succès de l’initiative.

A travers la GDIZ LOCAL IMPACT, la Zone économique spéciale poursuit quatre objectifs majeurs. Il s’agit d’encourager les investisseurs locaux à s’engager activement dans le développement de la GDIZ ; de présenter les dispositifs spécifiques d’accompagnement mis en place pour soutenir l’investissement local ; de déconstruire l’idée selon laquelle la GDIZ serait exclusivement destinée aux investisseurs étrangers : la Zone est conçue pour accueillir aussi bien les projets locaux qu’internationaux ; et de promouvoir la transformation locale des matières premières afin de soutenir la croissance économique nationale.

Afin de poursuivre cette mobilisation, une série de rencontres avec les opérateurs économiques béninois est prévue tout au long de l’année 2025.

A travers GDIZ LOCAL IMPACT, la GDIZ confirme son ambition : devenir un véritable levier de transformation économique en s’appuyant sur l’engagement des investisseurs béninois et en construisant, ensemble, un avenir industriel solide et prospère pour le Bénin.

