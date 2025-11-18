GBADAMASSI, ADAMBI et TOKO retirés des législatives

Trois leaders du parti Bloc républicain (BR) ne sont pas sur la liste pour les élections législatives de janvier 2026 au Bénin. Charles TOKO, Rachidi GBADAMASSI et Samou Seidou ADAMBI, selon des sources concordantes, seront remplacés par des jeunes de la 8e circonscription électorale.

De grands absents sur la liste du parti Bloc républicain pour les élections législatives de 2026. L’ex député Rachidi GBADAMASSI, ministre conseiller à la défense, l’ancien ministre de l’énergie, de l’eau et des mines, Samou Séïdou ADAMBI, et Charles TOKO, député et ancien maire de Parakou ne sont pas en lice pour la députation. Ces trois leaders de la formation politique de la mouvance présidentielle, apprend-on, ont cédé leur place aux jeunes de leurs localités.

Dans le cadre des législatives de 2026, l’enregistrement des dossiers de candidatures démarré depuis samedi dernier, s’achève ce mercredi 19 novembre 2025. Pas de rallonge, avait annoncé le président Sacca LAFIA.

F. A. A.

