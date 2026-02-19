Franck Kpassassi prend les rênes de la mairie d’Abomey

Le nouveau maire Franck Métolé Kpassassi est désormais investi pour conduire les destinées de la commune d’Abomey. La cérémonie de passation de charge a eu lieu, ce jeudi 19 février 2026.

Le maire Franck Kpassassi entre officiellement en fonctions. Il va diriger la commune d’Abomey au cours des sept prochaines années. Au cours de la cérémonie de passation de charges, le maire sortant Antoine Kossi Djedou a présenté les réalisations à la tête de la commune. Le nouveau maire a rendu hommage appuyé à son prédécesseur, saluant le sens de l’honneur et la continuité administrative assurée.

Un programme structuré autour de sept axes

À l’occasion de cette cérémonie, Franck Kpassassi a dévoilé les grandes lignes de son Programme de mandature communale, intitulé : « Abomey, de Cité royale à Ville prospère : un pôle de rayonnement culturel, touristique, économique et social ». Ce programme s’articule autour de sept axes stratégiques et s’inscrit dans la vision nationale « Bénin 2060 Alafia, un monde de splendeurs ».

Il s’agit de la culture, Tourisme et rayonnement du Danxomè afin de positionner Abomey comme première destination culturelle et patrimoniale du Bénin ; les infrastructures, Assainissement, Urbanisme et Mobilité économique pour moderniser la ville pour soutenir le tourisme et l’économie locale. Les autres axes concernent la jeunesse, Éducation, Sport et Capital humain ; l’économie locale, agroécologie et créativité ; l’administration, Sécurité et Cohésion institutionnelle, et la gouvernance administrative, et Transformation numérique. Sans oublier la Santé, Action sociale et Solidarité communautaire afin de garantir le bien-être des populations et renforcer la paix sociale. Franck Kpassassi a exhorté les conseillers communaux à l’unité et à la synergie d’actions pour relever les défis de développement de la cité historique.

