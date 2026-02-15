Franck KPASSASSI élu maire d’Abomey

Un nouveau maire est élu à la tête de la municipalité d’Abomey ce dimanche 15 février 2026. Franck KPASSASSI, jeune militant du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), aura désormais la charge de conduire les affaires dans la ville historique.

La ville d’Abomey a un nouveau maire. Franck KPASSASSI a été élu et succède à Kossi Antoine Louis DJEDOU, nommé assistant de Joseph DJOGBENOU, nouveau président de l’Assemblée nationale. Il sera assisté dans ses fonctions de HOUNGBADJI Placide et de AZON Sèdéou Judicaël Comlan, respectivement 1er et 2e adjoint au maire.

F. A. A.

