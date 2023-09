Franck Gbaguidi, lauréat du GreenBiz 30 Under 30

Les lauréats de la huitième édition du ‘’GreenBiz 30 Under 30’’ qui nomme les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes dans le domaine climatique sont connus.

GreenBiz a nommé Franck Gbaguidi, directeur en charge du développement durable au sein du groupe Eurasia, comme l’une des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes dans le domaine climatique.

« Je suis pleinement conscient que mon parcours dans le monde du développement durable n’est pas habituel, surtout pour des personnes qui me ressemblent et sont tout aussi passionnées par le développement durable », s’est réjoui Franck Gbaguidi.

Les 30 personnalités de moins de 30 ans nommées leaders de la lutte contre le changement climatique au travail viennent de zones géographiques sises dans la plupart des continents. Ces personnalités cherchent à initier des changements à grande échelle au sein de sociétés dans lesquelles elles travaillent. Elles créent des solutions locales uniques qui font progresser les objectifs mondiaux.

Selon GreenBiz, les lauréats de l’édition 2023 proviennent des entreprises telles que AECOM, Disney, ERM, Liberty Mutual et Nike.

Franck Gbaguidi est âgé de 29 et a trois licences et quatre masters axés sur la durabilité. Il est directeur du développement durable à Eurasia Group, un cabinet d’études et de conseil en risques. Il conseille des institutions financières, entreprises et agences gouvernementales en matière de réglementation environnementale et de politique de développement durable.

Selon GreenBiz, le franco-béninois Franck Gbaguidi a collaboré avec le Groupe de la Banque mondiale sur les politiques climatiques pour les économies en développement. Il a effectué des « recherches sur la gestion des risques liés au carbone pour la Banque européenne d’investissement ; instituant des solutions de cuisson domestique propres en Ouganda, effectuant des recherches sur la politique énergétique nord-américaine et dirigeant un projet sur les crimes environnementaux en Afrique subsaharienne. Il a également travaillé comme conseiller climatique auprès du directeur général de la Société financière internationale ».

La liste intégarle des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes dans le domaine climatique figure à l’adresse : https://www.greenbiz.com/30-under-30

Marc MENSAH

