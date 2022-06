Francis Béhanzin remet le bâton de commandement en Guinée Bissau

La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a déployé une nouvelle force en Guinée Bissau. Le général Francis Béhanzin Awagbè, commissaire en charge des affaires politiques, de paix et de sécurité de l’institution sous-régionale a procédé, lundi 20 juin dernier, à la remise du drapeau.



Après le déploiement d’une force pour la stabilité et la sécurité suite au coup d’Etat d’avril 2012 qui avait renversé le premier ministre Carlos Gomez Junior, la CEDEAO se porte une nouvelle fois aux côtés de la Guinée Bissau. L’institution sous-régionale a déployé un Etat-major composé de 18 hauts gradés. La force installée aura pour mission, de protéger les institutions et leurs chefs. Les policiers, fantassins, et spécialistes de communication de la CEDEAO sont également déployés à la présidence de la République et au domicile du chef de l’Etat.

Selon les informations, ils seront également présents dans le cortège présidentiel.

La nouvelle force est composée de personnel militaire de santé ivoiriens, 140 policiers nigérians, et environ 100 militaires ghanéens.



F. A. A.

23 juin 2022 par ,