France Football dévoile les 30 joueurs nominés avec Bounou

On connaît à compter de ce mercredi 06 septembre 2023, la liste complète des joueurs nominés pour succéder à Karim Benzema pour le titre de Lauréat Ballon d’or 2023. Le vainqueur sera connu le 30 Octobre prochain.

Découvrez la liste des 30 nominés avec le gardien marocain, Yassine Bounou :

🇭🇷 Josko Gvardiol

🇩🇪 Jamal Musiala

🇨🇲 André Onana

🇫🇷 Karim Benzema

🇪🇬 Mohamed Salah

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bukayo Saka

🇧🇪 Kevin de Bruyne

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham

🇫🇷 Randal Kolo Muani

🇵🇹 Bernardo Silva

🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia

🇮🇹 Nicolò Barella

🇦🇷 Emiliano Martinez

🇵🇹 Ruben Dias

🇳🇴 Erling Haaland

🇳🇴 Martin Ødegaard

🇩🇪 Ilkay Gundogan

🇲🇦 Yassine Bounou

🇦🇷 Julian Alvarez

🇧🇷 Vinicius Jr

🇪🇸 Rodri

🇫🇷 Antoine Griezmann

🇦🇷 Lionel Messi

🇦🇷 Lautaro Martinez

🇵🇱 Robert Lewandowski

🇰🇷 Kim Min-Jae

🇭🇷 Luka Modric

🇫🇷 Kylian Mbappe

🇳🇬 Victor Osimhen

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES ! 🌕✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023