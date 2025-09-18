Fouzi Lekjaa reconduit à la tête de l’UAFA

Au terme d’une élection, lundi 15 septembre 2025, à Riyad, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a été reconduit à la tête de l’Union arabe de football (UAFA).

Le Maroc renforce sa présence sur la scène internationale de football. Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, a été réélu président de l’Union arabe de football. Cette réélection qui intervient à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) est très appréciée dans les cercles du football arabe.

La présence du président de la FRMF aux côtés de personnalités influentes telles que Hani Abou Rida de l’Égypte, Ahmed Yahya de la Mauritanie, et Moatasem Jaafar du Soudan, au sein du comité exécutif de l’UAFA, est perçue comme une reconnaissance politique et stratégique qui s’inscrit également dans une dynamique de diplomatie sportive offensive, dans laquelle le Maroc entend jouer un rôle de carrefour entre le monde arabe et l’Afrique.

Dans le cadre de la CAN 2025 qui se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Royaume du Maroc a engagé un vaste programme d’investissement pour moderniser ses stades, notamment ceux de Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Agadir pour répondre aux standards internationaux. Outre la plus grande compétition de football sur le continent africain, le Royaume du Maroc s’apprête pour accueillir en 2027, la Coupe arabe féminine de football. Un autre évènement sportif de grande envergure qui témoigne de l’engagement du Royaume à promouvoir le football féminin.

