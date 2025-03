Florent Mahougnon en liberté provisoire contre une forte caution

Ce jeudi 20 mars 2025, la chambre correctionnelle de la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a statué sur la situation du tiktokeur Florent Mahougnon, plus connu sous le surnom "El professor". Après examen du dossier, la CRIET a ordonné sa remise en liberté provisoire, moyennant le versement d’une caution d’un million de francs CFA.

Une bonne nouvelle pour le tiktokeur Florent Mahougnon. Ce jeudi 20 mars 2025, la CRIET a ordonné la remise en liberté provisoire du tiktokeur Florent Mahougnon contre le cautionnement de la somme d’un million franc CFA. Cette décision intervient alors que le ministère public avait précédemment requis une relaxe de Florent Mahougnon, mais sous condition d’un cautionnement plus élevé de 2 millions FCFA. La CRIET n’a cependant pas suivi cette recommandation du parquet et a fixé la caution à un million FCFA seulement pour permettre la libération provisoire du prévenu, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

Le dossier de Florent Mahougnon est ensuite renvoyé au jeudi 24 avril 2025 pour la tenue des réquisitions et plaidoiries du ministère public. Cette audience permettra sans doute d’en savoir davantage sur les suites judiciaires réservées à cette affaire.

Rappel des faits

Florent Mahougnon, un influenceur tiktokeur béninois, a été interpellé en juillet 2024 par les éléments du Centre National des Investigations Numériques (CNIN). Cette arrestation faisait suite à des critiques virulentes qu’il avait formulées à l’encontre de la police républicaine dans une de ses vidéos en direct sur la plateforme TikTok.

Placé sous mandat de dépôt, le tiktokeur a été poursuivi pour des chefs d’inculpation tels que le harcèlement et l’escroquerie par le biais d’un système électronique. Des faits prévus et punis par les articles 550 et 560 du Code du numérique en vigueur au Bénin.

Malgré ses dénégations lors de sa comparution devant la barre en août 2024, Florent Mahougnon a été maintenu en détention provisoire jusqu’à cette nouvelle audience du 20 mars 2025 au cours de laquelle la CRIET a finalement ordonné sa remise en liberté sous caution.

